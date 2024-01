Grelha de partida 2024: os contratos de 13 estrelas do GP expiram!

Logan Sargeant foi o último a ficar de pé, não apenas na temporada do campeonato mundial de 2023, mas também em termos de um contrato para 2024. Foi apenas no início de dezembro de 2023 que a tradicional equipa de corridas Williams anunciou que o jovem de 23 anos de Fort Lauderdale (Florida) também iria conduzir a Fórmula 1 em 2024.

E as outras equipas de corrida, em termos de duração dos seus contratos? Eis um breve resumo.

Red Bull Racing

Sergio Pérez ainda tem contrato para a época de 2024. O contrato com Max Verstappen vai até ao final de 2028.

Mercedes-Benz

Tudo certo com os dois ingleses Lewis Hamilton e George Russell - contratos de dois anos até ao final de 2025.

Ferrari

Charles Leclerc e Carlos Sainz estão ambos vinculados à Ferrari até ao final de 2024. O chefe de equipa Fred Vasseur reconhece que não há pressa nas negociações de contratos: "Temos problemas mais urgentes do que os pilotos".

McLaren

Lando Norris tem contrato até ao final de 2025, o jovem Oscar Piastri até ao final de 2026.



Aston Martin

O astro espanhol Fernando Alonso negociou um contrato de dois anos no verão de 2022, para 2023 e 2024. Os detalhes do acordo de Lance Stroll nunca foram comunicados pela Aston Martin.



Alpine F1

A equipa francesa da Renault vai correr com Pierre Gasly e Esteban Ocon até ao final de 2024.



Williams

O mesmo quadro na terceira equipa de GP mais antiga (depois da Ferrari e da McLaren): O tailandês-britânico Alex Albon e o norte-americano Logan Sargeant também estão vinculados até o final de 2024.



AlphaTauri

Os pilotos da Red Bull, como Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Liam Lawson, assinaram contratos plurianuais, sem que tenham sido dados pormenores sobre a sua duração.



Sauber

O piloto chinês Guanyu Zhou foi confirmado até ao final de 2024, com o protegido da Sauber e campeão de Fórmula 2 Théo Pourchaire como possível sucessor. Valtteri Bottas tem um acordo até ao final de 2024, com uma opção para 2025.



Haas

A Haas está a apostar na estabilidade e confirmou Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen para mais uma época. No entanto, pelo menos um dos dois sairá no final de 2024, já que o jovem Oliver Bearman, da Ferrari, deverá sentar-se no carro de corrida da Haas em 2025.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas