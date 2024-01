Christian Horner à propos de Max Verstappen : Pas une prima donna

Ce fut une saison de Grand Prix presque parfaite pour Red Bull Racing : l'écurie de Milton Keynes a remporté 21 des 22 manches du championnat du monde, Carlos Sainz n'ayant pris l'avantage qu'à Singapour avec Ferrari. Red Bull Racing a remporté le trophée des constructeurs pour la sixième fois et Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive.

Les 19 victoires de Verstappen (54 GP au total) forcent le respect de Christian Horner, le directeur de l'équipe Red Bull Racing. Dans le podcast Secrets of Success de nos collègues de Sky Sports F1, l'Anglais de 50 ans déclare : "De temps en temps, il faut se rendre compte de cela - Max est arrivé chez nous quand il était adolescent, et maintenant il est triple champion".

Horner l'admet : le statut de Verstappen chez RBR lui assure certains droits spéciaux. "C'est inévitable, et avec Lewis Hamilton chez Mercedes, cela ne devrait guère être différent. Lewis a certainement une influence plus importante sur l'écurie que son compagnon d'écurie, et il en va de même pour nous avec Max".

"Cependant, en tant que chef d'équipe, il faut aussi garder cela sous contrôle. Certes, il y a certains privilèges dont jouit - pour reprendre le langage du football - notre avant-centre. Mais il reste une partie d'une équipe, il n'y a pas de place pour une prima donna, car un coureur ne doit jamais devenir plus grand que l'équipe. Sans les personnes derrière lui, sans les outils que nous mettons entre ses mains, il ne pourrait pas remporter tous ces succès".

"Pour moi, tout cela est une question d'équilibre. Nous reconnaissons le statut que Max a atteint, mais Verstappen sait aussi apprécier le fait qu'il a besoin de tous les autres éléments d'une écurie de Grand Prix performante pour continuer à courir à un niveau aussi élevé".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island