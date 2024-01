Christian Horner su Max Verstappen: Nessuna prima donna

Tutto è andato come un orologio per la Red Bull Racing nel 2023: Max Verstappen campione del mondo per la terza volta di fila, la RBR ancora una volta vincitrice della Coppa Costruttori. Il team principal Christian Horner parla del campione.

È stata una stagione di Gran Premi quasi perfetta per la Red Bull Racing: la scuderia di Milton Keynes ha vinto 21 delle 22 gare del campionato mondiale, con Carlos Sainz e la Ferrari che si sono imposti solo a Singapore. La Red Bull Racing si è assicurata la Coppa Costruttori per la sesta volta, mentre Max Verstappen è diventato campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva.

Le 19 vittorie di Verstappen in questa stagione (per un totale di 54 vittorie nei GP) sono motivo di massimo rispetto da parte del boss del team Red Bull Racing Christian Horner. Nel podcast Secrets of Success dei nostri colleghi di Sky Sports F1, il 50enne inglese dice: "Nel mezzo, bisogna rendersi conto che Max è arrivato da noi da adolescente, ora è un tre volte campione".

Horner ammette: lo status di Verstappen alla RBR gli garantisce alcuni diritti speciali. "Questo è inevitabile, e con Lewis Hamilton alla Mercedes è improbabile che sia diverso. Lewis ha sicuramente un'influenza maggiore sulla squadra corse rispetto al suo compagno di squadra, e lo stesso vale per Max".

"Tuttavia, in qualità di team boss devi anche tenere sotto controllo questo aspetto. Certo, ci sono alcuni privilegi di cui - per usare un termine calcistico - gode il nostro centravanti. Ma rimane parte di una squadra, non c'è spazio per una prima donna, perché un pilota non deve mai diventare più grande della squadra. Senza le persone che gli stanno dietro, senza gli strumenti che gli mettiamo a disposizione, non sarebbe in grado di ottenere tutti questi successi".

"Per me è una questione di equilibrio. Riconosciamo lo status che Max ha raggiunto, ma Verstappen sa anche che ha bisogno di tutti gli altri elementi di una squadra di successo per i Gran Premi per continuare a ottenere prestazioni di così alto livello".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas