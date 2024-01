Christian Horner sobre Max Verstappen: Não é uma prima donna

Foi uma temporada de Grandes Prémios quase perfeita para a Red Bull Racing: a equipa sediada em Milton Keynes venceu 21 das 22 corridas do campeonato do mundo, com Carlos Sainz e a Ferrari a ficarem em primeiro lugar apenas em Singapura. A Red Bull Racing garantiu a Taça dos Construtores pela sexta vez, enquanto Max Verstappen se tornou Campeão do Mundo de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva.

As 19 vitórias de Verstappen esta época (totalizando agora 54 vitórias em GP) merecem o maior respeito do chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner. No podcast Secrets of Success dos nossos colegas da Sky Sports F1, o inglês de 50 anos diz: "No meio, é preciso perceber - Max veio até nós como um adolescente, agora ele é tricampeão".

Horner admite: o estatuto de Verstappen na RBR garante-lhe alguns direitos especiais. "Isso é inevitável, e com Lewis Hamilton na Mercedes é improvável que seja diferente. Lewis tem certamente uma maior influência na equipa de corrida do que o seu companheiro de equipa, e o mesmo acontece com Max.

"No entanto, como chefe de equipa, também temos de manter isso sob controlo. Certamente, há certos privilégios que - para usar a linguagem do futebol - o nosso centroavante desfruta. Mas ele continua a fazer parte de uma equipa, não há lugar para uma prima donna, porque um piloto nunca deve tornar-se maior do que a equipa. Sem as pessoas que o apoiam, sem as ferramentas que colocamos nas suas mãos, ele não seria capaz de alcançar todo este sucesso".

"Para mim, é tudo uma questão de equilíbrio. Reconhecemos o estatuto que o Max alcançou, mas o Verstappen também compreende que precisa de todos os outros elementos de uma equipa de corridas de Grande Prémio bem sucedida para continuar a conduzir a um nível tão elevado."





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas