Advertencia para Andretti: 11 nuevos equipos de F1, 9 se han ido

Michael Andretti, ex piloto de GP y exitoso piloto de IndyCar, anunció hace un año una alianza con General Motors y Cadillac. El Presidente de GM, Mark Reuss, ha confirmado que los estadounidenses han firmado con la FIA como fabricante de motores a partir de 2026.

El momento en que Michael, hijo de la leyenda del automovilismo Mario Andretti, pueda llevar su escudería a la Fórmula 1 depende de la Fórmula 1. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dado luz verde, ahora la pelota está en el tejado del jefe de la FOM, Stefano Domenicali (Formula One Management).

Michael Andretti tiene mucho éxito con su escudería Andretti Autosport en las series IndyCar, Indy Lights, Fórmula E, Extreme E y rallycross. Pero también conoce la historia reciente de la Fórmula 1 y ha experimentado lo difícil que es para las nuevas escuderías triunfar en la categoría reina. Para ser precisos, de 11 equipos nuevos en los últimos 30 años, ¡sólo dos siguen representados en la Fórmula 1! Echemos la vista atrás.

Simtek 1994

Simtek fue el tercer intento de Fórmula 1 del ingeniero inglés Nick Wirth. Un proyecto para BMW quedó en nada y el diseño se vendió al italiano Andrea Sassetti (Andrea Moda Formula). Un segundo proyecto fracasó por falta de financiación al morir el patrocinador del equipo Bravo, Jean-François Mosnier. Wirth lanzó finalmente un equipo en 1994. En el fin de semana negro de Imola, Roland Ratzenburger, de Salzburgo, murió en la calificación, y Ayrton Senna falleció un día después. Simtek se mantuvo a flote hasta la quinta carrera de 1995, y luego se acabó.



Pacífico 1994

Keith Wiggins había ganado carreras y títulos en todas las series junior con su equipo Pacific. En 1994 entró en la Fórmula 1. Pero el momento no fue el adecuado desde el principio. El coche iba a ser construido por el renombrado fabricante de coches de carreras Reynard, pero prefirieron vender su diseño a Ligier. El coche diseñado por Frank Coppuck era demasiado simple. Pacific nunca puntuó y se retiró en 1995.



Forti 1995

Otro equipo de carreras de Fórmula 3 y Fórmula 3000 (ahora Fórmula 2) que se aventuró en el gran escenario. El equipo de Guido Forti sobrevivió un año y medio antes de que el sistema financiero del nuevo socio Shannon se viniera abajo.



Lola 1997

El tradicional fabricante de coches de carreras fracasó debido a un modelo de financiación cuestionable y a una tecnología obsoleta. En el segundo fin de semana de GP en Brasil, ya estaba fuera del negocio.



Gran Premio Stewart 1997

La escudería del legendario piloto escocés Jackie Stewart plantó cara: Johnny Herbert incluso ganó el caótico GP de Nürburgring en 1999. Stewart vendió el equipo a Ford, pero la implicación con la marca Jaguar fue un desastre. De 2000 a 2004, Jaguar Racing sólo sumó 49 puntos y dos podios en cinco años. El visionario Dietrich Mateschitz compró entonces la escudería, y comenzó una historia de éxito como Red Bull Racing con siete títulos mundiales de pilotos (Sebastian Vettel 4, Max Verstappen 3), seis victorias en la Copa de Constructores (2010 a 2013 y 2022/2023) y 113 victorias en GP hasta la fecha



Toyota 2002

Tras años de preparación y con unos recursos económicos aparentemente ilimitados, la escudería japonesa entró en la Fórmula 1. Lo que les había llevado a numerosos títulos mundiales en rallies acabó en desgracia en la categoría reina: 139 salidas desde Melbourne 2002 hasta Abu Dhabi 2009, 3 poles, 13 podios, ninguna victoria. En tiempos de dificultades económicas, Toyota abandonó el proyecto.



Super Aguri 2006

El ex piloto de GP Aguri Suzuki compitió durante tres temporadas como equipo B de Honda y como centro de formación de Takuma Sato. El equipo sólo sumó cuatro puntos y tuvo que cerrar tras el GP de España de 2008.



Lotus 2010

El jefe de la FIA en aquel momento, Max Mosley, se esforzaba por conseguir una Fórmula 1 más rentable, pero los planes de un tope de costes como el que conocemos hoy no pudieron hacerse realidad. El empresario de aerolíneas Tony Fernandes (AirAsia) compró los derechos del nombre Team Lotus y entró en 2010, tras lo cual el nombre pasó a ser Caterham a raíz de una disputa legal con el antiguo equipo Renault por el nombre Lotus. Tras dos décimos puestos en la Copa de Constructores, el equipo descendió en la clasificación y recibió muy pocos premios para mantenerse a flote. La lenta muerte se retrasó gracias a una campaña de recaudación de fondos entre los aficionados, pero el final llegó a finales de 2014 después de que Fernandes intentara sin éxito vender su equipo a un grupo de empresarios.



Virgin Racing 2010

Una de las tres escuderías cuyo modelo de negocio en la F1 se basaba en las ideas de Mosley. El jefe de Virgin, Richard Branson, respaldó el proyecto durante sólo un año, tras el cual las acciones del equipo se vendieron a Marussia Motors. Pero incluso como Marussia Virgin Racing y más tarde como Marussia F1 y Manor, el éxito siguió siendo escaso y el telón cayó a finales de 2016.



HRT 2010

El equipo Hispania Racing Team no consiguió ningún punto durante tres años bajo varios propietarios y cerró a finales de 2012.



Haas 2016

La escudería de Fórmula 1 del fabricante estadounidense de máquinas herramienta Gene Haas sumó 249 puntos, una pole position (Kevin Magnussen en Brasil 2022) y dos mejores vueltas en carrera en ocho años en la categoría reina. En 2018, el equipo, que mantiene una estrecha asociación con Ferrari, logró un admirable quinto puesto en la Copa de Constructores.