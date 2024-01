Avertissement pour Andretti : 11 nouvelles écuries de F1, 9 sont parties

Michael Andretti, ancien pilote de GP et pilote d'IndyCar à succès, a annoncé il y a un an une alliance avec General Motors et Cadillac. Le président de GM, Mark Reuss, a confirmé que les Américains s'étaient inscrits auprès de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) en tant que constructeur de moteurs à partir de 2026.

La date à laquelle Michael, fils de la légende de la course automobile Mario Andretti, pourra faire entrer son écurie en Formule 1 dépendra de la Formule 1. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a donné son feu vert, la balle est maintenant dans le camp du patron de la FOM, Stefano Domenicali (Formula One Management).

Avec son écurie Andretti Autosport, Michael Andretti connaît un succès phénoménal dans la série IndyCar, dans les Indy Lights, en Formule E, en Extreme E et également en rallycross. Mais il connaît également l'histoire récente de la Formule 1 et a pu constater les difficultés que rencontrent les nouvelles écuries dans la catégorie reine. Pour être précis, sur 11 nouvelles équipes au cours des 30 dernières années, seules deux sont encore présentes en Formule 1 ! Jetons un coup d'œil en arrière.

Simtek en 1994

Simtek était la troisième tentative de Formule 1 du technicien anglais Nick Wirth. Un projet pour BMW a échoué, le design a été vendu à l'Italien Andrea Sassetti (Andrea Moda Formula). Un deuxième projet échoua faute de financement, lorsque le bailleur de fonds de l'équipe Bravo prévue, Jean-François Mosnier, décéda. En 1994, Wirth a finalement mis une équipe sur la ligne de départ. Lors du week-end noir d'Imola, le Salzbourgeois Roland Ratzenburger a perdu la vie lors des qualifications, et le jour suivant, Ayrton Senna est décédé. Simtek se maintint à flot jusqu'à la cinquième course de 1995, puis ce fut la fin.



Pacific 1994

Avec son équipe Pacific, Keith Wiggins avait remporté des courses et des titres dans chaque série de jeunes pilotes. En 1994, il s'est lancé dans la Formule 1. Mais le timing était mauvais dès le départ. La voiture devait être construite par le célèbre constructeur de voitures de course Reynard, mais celui-ci a préféré vendre son design à Ligier. La voiture, conçue par Frank Coppuck, était trop simple. Pacific n'a jamais marqué le moindre point et a fermé ses portes en 1995.



Forti en 1995

Encore une écurie de Formule 3 et de Formule 3000 (aujourd'hui Formule 2) qui a osé se lancer sur la grande scène. L'équipe de Guido Forti a survécu un an et demi, puis le système financier du nouveau partenaire Shannon s'est effondré.



Lola en 1997

Le constructeur de voitures de course traditionnel a échoué en raison d'un modèle de financement douteux et d'une technique obsolète. Dès le deuxième week-end du GP, au Brésil, le four était éteint.



Grand Prix de Stewart 1997

L'écurie de la légende écossaise Jackie Stewart s'est bien défendue - en 1999, Johnny Herbert a même remporté le Chaos-GP sur le Nürburgring. Stewart a vendu l'équipe à Ford, mais l'engagement avec la marque Jaguar a été un désastre. De 2000 à 2004, Jaguar Racing n'a marqué que 49 points et décroché deux podiums en cinq ans. Le visionnaire Dietrich Mateschitz a ensuite racheté l'écurie et, sous le nom de Red Bull Racing, une histoire à succès a commencé avec sept titres de champion du monde des pilotes (Sebastian Vettel 4, Max Verstappen 3), six victoires en coupe des constructeurs (2010 à 2013 ainsi que 2022/2023) et 113 victoires en GP à ce jour.



Toyota 2002

Après des années de préparation et avec des moyens financiers apparemment illimités, les Japonais se sont lancés dans la Formule 1. Ce qui avait conduit à de nombreux titres de champion du monde en rallye s'est soldé par une honte dans la catégorie reine - 139 départs de Melbourne 2002 à Abu Dhabi 2009, 3 pole positions, 13 podiums, aucune victoire. En période de difficultés économiques, Toyota a tiré un trait sur le projet.



Super Aguri 2006

L'ex-pilote de GP Aguri Suzuki a concouru pendant trois saisons, en tant qu'équipe B de Honda et comme lieu de formation pour Takuma Sato. L'écurie n'a marqué que quatre points et a dû fermer ses portes après le GP d'Espagne 2008.



Lotus en 2010

Le président de la FIA de l'époque, Max Mosley, aspirait à une Formule 1 moins coûteuse, mais les projets de plafonnement des coûts, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'ont pas pu être mis en œuvre. L'entrepreneur aérien Tony Fernandes (AirAsia) a acheté les droits du nom Team Lotus et s'est présenté sous ce nom en 2010, puis le nom a été changé en Caterham, suite à un litige avec l'ancienne écurie d'usine Renault sur l'appellation Lotus. Après deux dixièmes places dans la coupe des constructeurs, l'équipe a glissé dans le classement et n'a pas reçu assez d'argent pour se maintenir à flot. La mort lente a été retardée par une collecte parmi les fans, mais fin 2014, c'était la fin, après que Fernandes ait tenté sans succès de vendre son équipe à un groupe d'hommes d'affaires.



Virgin Racing 2010

L'une des trois écuries de course dont le modèle d'affaires en F1 était basé sur les idées de Mosley. Le patron de Virgin, Richard Branson, n'a soutenu le projet que pendant un an, après quoi des parts de l'équipe ont été vendues à Marussia Motors. Mais même sous le nom de Marussia Virgin Racing, puis de Marussia F1 et Manor, les succès sont restés rares et le rideau est tombé fin 2016.



HRT 2010

L'équipe Hispania Racing n'a pas marqué de points pendant trois ans sous différents propriétaires et a fermé ses portes fin 2012.



Haas 2016

L'écurie de Formule 1 du fabricant américain de machines-outils Gene Haas a marqué 249 points, une pole position (Kevin Magnussen au Brésil en 2022) et deux meilleurs tours en course en huit ans de catégorie reine. En 2018, l'équipe, qui entretient un partenariat étroit avec Ferrari, a obtenu une admirable cinquième place dans la Coupe des constructeurs.