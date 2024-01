Avvertimento per Andretti: 11 nuovi team di F1, 9 se ne vanno

Michael Andretti, ex pilota di GP e pilota di successo di IndyCar, ha annunciato un anno fa un'alleanza con General Motors e Cadillac. Il presidente di GM Mark Reuss ha confermato che gli americani hanno firmato con la FIA come produttori di motori a partire dal 2026.

La data in cui Michael, figlio della leggenda delle corse Mario Andretti, potrà portare la sua scuderia in Formula 1 dipende dalla Formula 1. Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dato il via libera, ora la palla passa al capo della FOM Stefano Domenicali (Formula One Management).

Michael Andretti ha un grande successo con la sua scuderia Andretti Autosport nelle serie IndyCar, Indy Lights, Formula E, Extreme E e rallycross. Ma conosce anche la storia recente della Formula 1 e ha sperimentato quanto sia difficile per le nuove scuderie avere successo nella classe regina. Per essere precisi, su 11 nuovi team negli ultimi 30 anni, solo due sono ancora rappresentati in Formula 1! Diamo uno sguardo al passato.

Simtek 1994

La Simtek fu il terzo tentativo di Formula 1 dell'ingegnere inglese Nick Wirth. Un progetto per la BMW non andò in porto e il disegno fu venduto all'italiano Andrea Sassetti (Andrea Moda Formula). Un secondo progetto fallì per mancanza di fondi quando morì il finanziatore del previsto team Bravo, Jean-François Mosnier. Wirth lanciò finalmente una squadra nel 1994. Nel weekend nero di Imola, il salisburghese Roland Ratzenburger rimase ucciso durante le qualifiche e Ayrton Senna morì un giorno dopo. La Simtek rimase a galla fino alla quinta gara del 1995, poi finì.



Pacifico 1994

Keith Wiggins aveva vinto gare e titoli in tutte le serie giovanili con la sua squadra Pacific. Nel 1994 entrò in Formula 1. Ma il momento era sbagliato fin dall'inizio. La vettura doveva essere costruita dal rinomato costruttore di auto da corsa Reynard, che però preferì vendere il proprio progetto alla Ligier. La vettura progettata da Frank Coppuck era troppo semplice. Pacific non ottenne mai un punto e si ritirò nel 1995.



Forti 1995

Un'altra squadra di Formula 3 e Formula 3000 (ora Formula 2) che si è avventurata sul grande palcoscenico. Il team di Guido Forti sopravvisse un anno e mezzo prima che il sistema finanziario del nuovo partner Shannon collassasse.



Lola 1997

Il tradizionale costruttore di auto da corsa fallì a causa di un modello di finanziamento discutibile e di una tecnologia obsoleta. Al secondo weekend del GP del Brasile era già fallita.



Gran Premio Stewart 1997

La scuderia della leggenda scozzese delle corse Jackie Stewart si è battuta bene - Johnny Herbert ha persino vinto il caotico GP del Nürburgring nel 1999. Stewart vendette la squadra a Ford, ma il coinvolgimento con il marchio Jaguar fu un disastro. Dal 2000 al 2004, Jaguar Racing ottenne solo 49 punti e due podi in cinque anni. Il visionario Dietrich Mateschitz acquistò la scuderia e iniziò una storia di successo come Red Bull Racing, con sette titoli mondiali piloti (Sebastian Vettel 4, Max Verstappen 3), sei vittorie nella Coppa Costruttori (dal 2010 al 2013 e dal 2022 al 2023) e 113 vittorie nei GP.



Toyota 2002

Dopo anni di preparazione e con risorse finanziarie apparentemente illimitate, la scuderia giapponese entra in Formula 1. Ciò che aveva portato a numerosi titoli mondiali nei rally si è concluso in disgrazia nella classe regina: 139 partenze da Melbourne 2002 ad Abu Dhabi 2009, 3 pole position, 13 podi, nessuna vittoria. In tempi difficili per l'economia, la Toyota ha interrotto il progetto.



Super Aguri 2006

L'ex pilota del GP Aguri Suzuki ha gareggiato per tre stagioni come squadra B della Honda e come centro di formazione per Takuma Sato. La squadra ha ottenuto solo quattro punti e ha dovuto chiudere dopo il GP di Spagna 2008.



Lotus 2010

Il capo della FIA dell'epoca, Max Mosley, puntava a una Formula 1 più efficiente dal punto di vista dei costi, ma i piani per un tetto ai costi come lo conosciamo oggi non poterono essere realizzati. L'imprenditore aereo Tony Fernandes (AirAsia) acquistò i diritti del nome Team Lotus ed entrò nel 2010, dopo di che il nome fu cambiato in Caterham a seguito di una disputa legale con l'ex team Renault per il nome Lotus. Dopo due decimi posti nella Coppa Costruttori, la squadra è scivolata in basso nella classifica e ha ricevuto premi troppo bassi per rimanere a galla. La lenta morte è stata ritardata da una campagna di raccolta fondi tra i tifosi, ma la fine è arrivata alla fine del 2014, dopo che Fernandes ha cercato senza successo di vendere la squadra a un gruppo di imprenditori.



Virgin Racing 2010

Una delle tre scuderie il cui modello di business in F1 era basato sulle idee di Mosley. Richard Branson, boss della Virgin, ha sostenuto il progetto per un solo anno, dopodiché le quote del team sono state vendute alla Marussia Motors. Ma anche come Marussia Virgin Racing e successivamente come Marussia F1 e Manor, il successo è rimasto scarso e il sipario è calato alla fine del 2016.



HRT 2010

L'Hispania Racing Team non è riuscito a conquistare punti per tre anni sotto vari proprietari e ha chiuso alla fine del 2012.



Haas 2016

La scuderia di Formula 1 del produttore statunitense di macchine utensili Gene Haas ha ottenuto 249 punti, una pole position (Kevin Magnussen in Brasile 2022) e due migliori giri in gara in otto anni nella classe regina. Nel 2018, la squadra, che ha una stretta collaborazione con la Ferrari, ha ottenuto un ammirevole quinto posto nella Coppa Costruttori.