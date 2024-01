Aviso à Andretti: 11 novas equipas de F1, 9 já não existem

Michael Andretti, antigo piloto de GP e piloto de sucesso da IndyCar, anunciou há um ano uma aliança com a General Motors e a Cadillac. O presidente da GM, Mark Reuss, confirmou que os americanos se inscreveram na FIA como fabricantes de motores a partir de 2026.

A data em que Michael, filho da lenda do automobilismo Mario Andretti, poderá trazer a sua equipa para a Fórmula 1 depende da Fórmula 1. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deu luz verde e agora a bola está no campo do chefe da FOM, Stefano Domenicali (Formula One Management).

Michael Andretti é extremamente bem sucedido com a sua equipa de corridas Andretti Autosport nas séries IndyCar, Indy Lights, Fórmula E, Extreme E e rallycross. Mas ele também conhece a história recente da Fórmula 1 e sabe como é difícil para as novas equipas de corrida terem sucesso na categoria rainha. Para ser preciso, das 11 novas equipas nos últimos 30 anos, apenas duas ainda estão representadas na Fórmula 1! Vamos dar uma olhadela ao passado.

Simtek 1994

A Simtek foi a terceira tentativa de Fórmula 1 do engenheiro inglês Nick Wirth. Um projeto para a BMW não deu em nada e o design foi vendido ao italiano Andrea Sassetti (Andrea Moda Formula). Um segundo projeto falhou devido à falta de financiamento quando o patrocinador da equipa Bravo planeada, Jean-François Mosnier, morreu. Wirth lança finalmente uma equipa em 1994. No fim de semana negro de Imola, Roland Ratzenburger, de Salzburgo, morreu na qualificação e Ayrton Senna morreu um dia depois. A Simtek manteve-se à tona até à quinta corrida de 1995, mas depois acabou.



Pacífico 1994

Keith Wiggins tinha ganho corridas e títulos em todas as séries juniores com a sua equipa Pacific. Entrou na Fórmula 1 em 1994. Mas o timing foi mau desde o início. O carro era para ser construído pelo famoso fabricante de carros de corrida Reynard, mas eles preferiram vender o seu projeto à Ligier. O carro concebido por Frank Coppuck era demasiado simples. Pacific nunca marcou um ponto e retirou-se em 1995.



Forti 1995

Outra equipa de corrida da Fórmula 3 e da Fórmula 3000 (agora Fórmula 2) que se aventurou no grande palco. A equipa de Guido Forti sobreviveu um ano e meio antes do colapso do sistema financeiro do novo parceiro Shannon.



Lola 1997

O tradicional fabricante de carros de corrida fracassou devido a um modelo de financiamento questionável e a uma tecnologia ultrapassada. No segundo fim de semana de GP no Brasil, já estava fora do negócio.



Grande Prémio Stewart 1997

A equipa de corrida da lenda escocesa Jackie Stewart deu uma boa luta - Johnny Herbert até ganhou o caótico GP de Nürburgring em 1999. Stewart vendeu a equipa à Ford, mas o envolvimento com a marca Jaguar foi um desastre. De 2000 a 2004, a Jaguar Racing marcou apenas 49 pontos e dois pódios em cinco anos. O visionário Dietrich Mateschitz comprou então a equipa de corridas e começou uma história de sucesso como Red Bull Racing, com sete títulos do campeonato do mundo de pilotos (Sebastian Vettel 4, Max Verstappen 3), seis vitórias na Taça dos Construtores (2010 a 2013 e 2022/2023) e 113 vitórias em GP até à data



Toyota 2002

Após anos de preparação e com recursos financeiros aparentemente ilimitados, a equipa japonesa entrou na Fórmula 1. O que tinha levado a numerosos títulos de campeão mundial nos ralis acabou em desgraça na categoria rainha - 139 partidas de Melbourne 2002 a Abu Dhabi 2009, 3 pole positions, 13 pódios, nenhuma vitória. Em tempos de dificuldades económicas, a Toyota suspendeu o projeto.



Super Aguri 2006

A Aguri Suzuki, ex-piloto de GP, competiu durante três épocas como equipa B da Honda e como centro de treino de Takuma Sato. A equipa apenas marcou quatro pontos e teve de encerrar as suas actividades após o GP de Espanha de 2008.



Lotus 2010

O diretor da FIA na altura, Max Mosley, estava a lutar por uma Fórmula 1 mais rentável, mas os planos para um limite de custos, tal como o conhecemos hoje, não puderam ser concretizados. O empresário de aviação Tony Fernandes (AirAsia) comprou os direitos do nome Team Lotus e entrou em 2010, após o que o nome foi alterado para Caterham na sequência de um litígio jurídico com a antiga equipa de trabalho da Renault sobre o nome Lotus. Depois de dois décimos lugares na Taça dos Construtores, a equipa desceu na classificação e recebeu muito poucos prémios monetários para se manter à tona. A morte lenta foi adiada por uma campanha de angariação de fundos entre os fãs, mas o fim chegou no final de 2014, depois de Fernandes ter tentado, sem sucesso, vender a sua equipa a um grupo de empresários.



Virgin Racing 2010

Uma das três equipas de corrida cujo modelo de negócio na F1 se baseava nas ideias de Mosley. O chefe da Virgin, Richard Branson, apoiou o projeto durante apenas um ano, após o qual as acções da equipa foram vendidas à Marussia Motors. Mas mesmo como Marussia Virgin Racing e mais tarde como Marussia F1 e Manor, o sucesso continuou a ser escasso e a cortina caiu no final de 2016.



HRT 2010

A Hispania Racing Team não conseguiu marcar quaisquer pontos durante três anos, sob a alçada de vários proprietários, e fechou no final de 2012.



Haas 2016

A equipa de Fórmula 1 do construtor americano de máquinas-ferramentas Gene Haas marcou 249 pontos, uma pole position (Kevin Magnussen no Brasil 2022) e duas melhores voltas de corrida em oito anos na categoria rainha. Em 2018, a equipa, que tem uma estreita parceria com a Ferrari, alcançou um admirável quinto lugar na Taça dos Construtores.