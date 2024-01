Querelle avec Gene Haas : le chef technique Simone Resta est-il parti ?

L'équipe Haas aurait décidé de se séparer du directeur technique Simone Resta, quelques semaines seulement avant la présentation de la nouvelle voiture de course. La raison en serait la direction prise par le développement.

Du côté des pilotes, tout est réglé au sein de l'équipe Haas, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen continueront cette année encore à courir après les points en Formule 1 pour l'écurie américaine. Malgré tout, la pause hivernale ne se déroule pas de manière sereine pour la lanterne rouge du championnat du monde de l'année dernière, car il a été rapporté que le chef technique Simone Resta a quitté l'équipe.

La raison en serait une dispute sur l'orientation du développement, comme le rapportent nos collègues italiens de "Motorsport.com". Selon eux, Resta et Gene Haas, propriétaire et patronyme de l'équipe, n'étaient pas d'accord sur la voie de développement choisie. L'équipe elle-même n'a pas encore confirmé les informations sur ce départ.

On ne sait pas ce que fera l'Italien de 53 ans s'il quitte vraiment son employeur actuel. On spécule aussi bien sur un retour chez Ferrari que sur un nouvel emploi au sein de l'écurie Sauber Stake F1, qui sera l'équipe d'usine Audi dans la catégorie reine à partir de 2026.

Resta est passé en 2021 de Ferrari à l'équipe Haas, qui est un client de la Scuderia de Maranello. Au sein de la plus ancienne écurie de GP du monde, il a été chef designer entre 2014 et 2018, avant de passer entre-temps à l'équipe Sauber, pour revenir en 2019 à l'équipe traditionnelle italienne.

