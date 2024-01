Disputa com Gene Haas: a Directora de Engenharia Simone Resta foi-se embora?

Do lado dos pilotos, tudo está resolvido na equipa Haas: Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen vão voltar a disputar pontos na Fórmula 1 pela equipa norte-americana este ano. No entanto, a pausa de inverno não será tranquila para o segundo classificado do campeonato do ano passado, uma vez que foi noticiado que o chefe de engenharia Simone Resta deixou a equipa.

A razão para isso é uma disputa sobre a direção do desenvolvimento, como relatam os colegas italianos do "Motorsport.com". De acordo com o relatório, Resta e o proprietário e homónimo da equipa, Gene Haas, não concordaram com o rumo do desenvolvimento. A própria equipa ainda não confirmou as informações sobre a sua saída.

Não é claro o que o italiano de 53 anos irá fazer se realmente deixou o seu atual empregador. Especula-se sobre um regresso à Ferrari e uma nova posição na equipa de corridas Sauber Stake F1, que irá competir na categoria rainha como equipa de trabalho da Audi a partir de 2026.

Resta mudou da Ferrari para a equipa Haas em 2021, que é cliente da Scuderia de Maranello. Foi Designer-Chefe da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo entre 2014 e 2018 antes de se mudar para a equipa Sauber entretanto, apenas para regressar à tradicional equipa italiana em 2019.

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas