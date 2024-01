Andrea Kimi Antonelli : pas de pression de Toto Wolff

Andrea Kimi Antonelli a prouvé ces dernières années qu'il disposait d'un talent abondant. Le jeune Italien, qui a été intégré très tôt dans sa carrière dans le cadre des jeunes talents de Mercedes, a déjà pu fêter en 2022 les victoires finales en Formule 4 italienne et allemande. L'année dernière, deux autres titres sont venus s'y ajouter en Formula Regional Middle East Championship et en Formula Regional European Championship.

C'est pourquoi le jeune homme de 17 ans originaire de Bologne peut tout de suite passer à la Formule 2. Dans la plus haute catégorie de jeunes pilotes, il évolue au sein de l'équipe Prema Racing aux côtés du talentueux junior Ferrari Oliver Bearman. Les attentes sont élevées, mais le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, ne veut pas les attiser davantage et exhorte à la patience.

Le Viennois déclare à propos du rapide Italien : "Son palmarès en karting était déjà remarquable, puis il est passé aux formules juniors et a remporté chacune des saisons de son année de rookie. "Mais nous devons être prudents, car il y a un grand battage médiatique autour de Kimi. Le faire passer en F2 est un grand pas, car ces voitures sont plus lourdes et ont beaucoup plus de puissance".

Néanmoins, le potentiel de la jeune star est évident. Wolff déclare également : "Si nous lui laissons du temps et n'attendons pas qu'il surpasse tout dès sa première saison, je pense qu'il peut devenir un très grand dans ce sport. Nous verrons comment cela se passera en Formule 2. Ils ont de nouvelles voitures là-bas, c'est un avantage pour lui. Mais il y a quelques concurrents de renom qui disputent cette année leur deuxième saison de Formule 2 et qui sont également très estimés".

Il a également souligné qu'il n'était pas important de savoir si Kimi allait courir une ou deux années en Formule 2. "Il doit montrer qu'il est prêt pour une place en Formule 1. Et dans un premier temps, nous devons nous concentrer exclusivement sur la Formule 2", précise-t-il.

