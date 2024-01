Andrea Kimi Antonelli: nessuna pressione da parte di Toto Wolff

Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato negli ultimi anni di avere molto talento. Il giovane italiano, che si è unito alla squadra junior della Mercedes all'inizio della sua carriera, ha già festeggiato le vittorie assolute nella Formula 4 italiana e tedesca nel 2022. L'anno scorso ha aggiunto altri due titoli nel Campionato di Formula Regionale del Medio Oriente e nel Campionato Europeo di Formula Regionale.

Di conseguenza, il diciassettenne bolognese è stato promosso alla Formula 2. Nella massima classe juniores, sarà impegnato in una gara di Formula 2. Nella massima categoria giovanile, guiderà nel Prema Racing Team al fianco del talentuoso Ferrari Junior Oliver Bearman. Le aspettative sono alte, ma il boss della Mercedes Toto Wolff non vuole alimentarle ulteriormente e invita alla pazienza.

Il viennese dice del veloce italiano: "Il suo curriculum nel karting era già impressionante, poi è passato alle formule junior e ha vinto ogni singola stagione nel suo anno da rookie. "Ma dobbiamo stare attenti perché c'è molto clamore intorno a Kimi. Portarlo in F2 è un grande passo, perché queste auto sono più pesanti e hanno molta più potenza".

Tuttavia, il potenziale della giovane stella è evidente. Wolff dice anche: "Se gli diamo tempo e non ci aspettiamo che eccella nella sua prima stagione, penso che possa diventare un grande in questo sport. Vedremo come andranno le cose in Formula 2. Ci sono nuove macchine, il che è un vantaggio per lui. Ma ci sono alcuni concorrenti forti che quest'anno disputano la loro seconda stagione in Formula 2 e sono anch'essi molto quotati".

Ha anche sottolineato che non è così importante se Kimi rimarrà in Formula 2 per uno o due anni. "Deve dimostrare di essere pronto per un posto in Formula 1, e per ora dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla Formula 2", ha sottolineato.

