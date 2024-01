Andrea Kimi Antonelli: Não há pressão de Toto Wolff

Andrea Kimi Antonelli provou nos últimos anos que tem muito talento. O jovem italiano, que se juntou à equipa júnior da Mercedes no início da sua carreira, já celebrou vitórias gerais na Fórmula 4 italiana e alemã em 2022. No ano passado, somou mais dois títulos no Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente e no Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

Como resultado, o jovem de 17 anos de Bolonha foi agora promovido à Fórmula 2. Na classe júnior mais alta, ele vai pilotar na Prema Racing Team ao lado do talentoso Ferrari Junior Oliver Bearman. As expectativas são elevadas, mas o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, não quer alimentá-las ainda mais e apela à paciência.

O vienense diz sobre o rápido italiano: "O seu historial no karting já era impressionante e depois passou para as fórmulas júnior e ganhou todas as épocas no seu ano de estreia. "Mas temos de ter cuidado porque há muito entusiasmo à volta do Kimi. Trazê-lo para a F2 é um grande passo, porque estes carros são mais pesados e têm muito mais potência."

No entanto, o potencial da jovem estrela é óbvio. Wolff também diz: "Se lhe dermos tempo e não esperarmos que ele se destaque na sua primeira época, penso que ele se pode tornar um grande piloto neste desporto. Veremos como correm as coisas na Fórmula 2. Os carros são novos, o que é uma vantagem para ele. Mas há alguns concorrentes fortes que estão a disputar a sua segunda temporada de Fórmula 2 este ano e que também estão muito bem cotados".

Ele também enfatizou que não é tão importante se Kimi estará na Fórmula 2 por um ou dois anos. "Ele tem que mostrar que está pronto para um lugar na Fórmula 1, e por enquanto temos que nos concentrar exclusivamente na Fórmula 2", enfatizou.

