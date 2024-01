Coup de théâtre : Günther Steiner quitte l'équipe Haas

Günther Steiner, le chouchou du public, ne sera plus cette année sur le mur des stands de l'équipe Haas. Le Tyrolien du Sud quitte l'écurie américaine avec effet immédiat et son successeur est déjà connu.

Il fait partie des figures les plus appréciées du paddock de la Formule 1 et a été présent dès le début : en tant que chef d'équipe de Haas, Günther Steiner a présidé aux destinées de l'écurie nord-américaine et a fait beaucoup rire les fans, les pilotes et ses collègues chefs d'équipe. Aujourd'hui, le joyeux Tyrolien du Sud, qui a fait de nombreux adeptes, notamment grâce à ses expressions fortes et à son style direct, a quitté l'équipe Haas de manière inattendue.

Son successeur est Ayao Komatsu. Ce Japonais de 47 ans a rejoint l'équipe Haas en 2016. Il dispose de plus de 20 ans d'expérience en Formule 1, tant du côté technique que du côté du management. Le propriétaire de l'équipe, Gene Haas, explique : "Je veux tout d'abord remercier Günther Steiner pour son dur travail au cours des dix dernières années et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir".

Evoquant la dernière place au classement des constructeurs occupée par Haas l'an dernier, celui qui a donné son nom à la plus jeune écurie de Formule 1 sur la grille de départ ajoute : "Il était clair que nous devions améliorer nos performances en piste. Avec la promotion d'Ayao, nous avons placé l'ingénierie au centre de notre gestion".

"Nous avons obtenu quelques succès, mais nous devons fournir des résultats cohérents qui nous aident à atteindre nos objectifs globaux en tant qu'organisation. Nous devons gérer efficacement les ressources dont nous disposons, mais la clé de notre succès en tant qu'équipe est d'améliorer nos compétences en matière de conception et d'ingénierie. Je me réjouis de travailler avec Ayao et de veiller à ce que nous atteignions notre potentiel, ce qui correspond à mon souhait de participer pleinement à la Formule 1", ajoute l'homme de 71 ans.

Komatsu lui-même déclare : "Je suis évidemment très heureux d'avoir l'opportunité de devenir directeur de l'équipe Haas. Je suis présent depuis les débuts de l'équipe en 2016 et je suis bien sûr passionné par son succès en Formule 1. Je suis impatient de gérer notre programme et les différentes activités de compétition en interne, afin de m'assurer que nous pouvons mettre en place une structure qui produira de meilleures performances sur la piste."

"Nous sommes une entreprise axée sur la performance. Nous n'avons manifestement pas été assez forts ces derniers temps, ce qui a été frustrant pour nous tous. Nous avons le soutien formidable de Gene et de nos différents partenaires, et nous voulons refléter leur enthousiasme avec un produit amélioré sur la piste. Nous avons une équipe formidable de collaborateurs à Kannapolis, Banbury et Maranello, et je sais qu'ensemble nous pouvons obtenir les résultats dont nous sommes capables", ajoute le nouveau chef d'équipe, qui devrait se consacrer entièrement aux questions sportives. Un Chief Operating Officer, qui travaillera dans l'usine européenne de Banbury, s'occupera de tout le reste.

