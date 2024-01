Drumbeat: Günther Steiner lascia il team Haas

È una delle figure più popolari nel paddock della Formula 1 ed è presente fin dall'inizio: come team principal della Haas, Günther Steiner ha guidato le fortune della scuderia nordamericana e ha regalato molte risate a tifosi, piloti e colleghi team principal. Ora l'allegro altoatesino, che ha trovato molti fan grazie al suo linguaggio forte e ai suoi modi diretti, ha inaspettatamente lasciato il team Haas.

Il suo successore sarà Ayao Komatsu. Il 47enne giapponese fa parte del team Haas dal 2016. Ha più di 20 anni di esperienza in Formula 1, sia dal punto di vista tecnico che gestionale. Il proprietario del team Gene Haas spiega: "Vorrei iniziare ringraziando Günther Steiner per il duro lavoro svolto negli ultimi dieci anni e gli auguro il meglio per il futuro".

In merito all'ultimo posto nel campionato costruttori che Haas ha occupato lo scorso anno, l'omonimo della più giovane scuderia di Formula 1 sulla griglia di partenza aggiunge: "Era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Con la promozione di Ayao, abbiamo messo la tecnologia al centro della nostra gestione".

"Abbiamo ottenuto alcuni successi, ma dobbiamo ottenere risultati costanti che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi generali come organizzazione. Dobbiamo essere efficienti con le risorse che abbiamo, ma la chiave del nostro successo come team è il miglioramento delle nostre capacità di progettazione e ingegnerizzazione. Non vedo l'ora di lavorare con Ayao e di assicurarmi che realizziamo il nostro potenziale, che è molto in linea con il mio desiderio di competere davvero in Formula 1", ha aggiunto il 71enne.

Komatsu stesso spiega: "Sono ovviamente felice di avere l'opportunità di diventare Team Principal della Haas. Sono stato con la squadra fin dal suo debutto nel 2016 e sono naturalmente appassionato del suo successo in Formula 1. Non vedo l'ora di guidare il nostro programma e il nostro impegno. Non vedo l'ora di guidare il nostro programma e le varie attività competitive interne per garantire che possiamo costruire una struttura che produca migliori prestazioni in pista."

"Siamo un'azienda orientata alla performance. Ovviamente di recente non siamo stati abbastanza forti, il che è stato frustrante per tutti noi. Abbiamo un grande sostegno da parte di Gene e dei nostri vari partner e vogliamo riflettere il loro entusiasmo con un prodotto migliore in pista. Abbiamo una grande squadra di persone a Kannapolis, Banbury e Maranello, e so che insieme possiamo raggiungere i risultati di cui siamo capaci", aggiunge il nuovo boss della squadra, che si concentrerà interamente sulle questioni sportive. Un direttore operativo, che lavorerà presso lo stabilimento europeo di Banbury, si occuperà di tutto il resto.

