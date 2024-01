Drumbeat: Günther Steiner deixa a equipa Haas

O favorito do público, Günther Steiner, já não estará nas boxes da equipa Haas este ano. O sul-tirolês vai deixar a equipa de corridas norte-americana com efeito imediato e o seu sucessor já foi escolhido.

É uma das figuras mais populares no paddock da Fórmula 1 e está presente desde o início: como chefe de equipa da Haas, Günther Steiner dirigiu a sorte da equipa de corridas da América do Norte e proporcionou muitas gargalhadas aos fãs, pilotos e colegas do chefe de equipa. Agora, o alegre sul-tirolo, que conquistou muitos fãs graças à sua linguagem forte e ao seu jeito direto, deixou inesperadamente a equipa Haas.

O seu sucessor será Ayao Komatsu. O japonês de 47 anos está na equipa Haas desde 2016. Tem mais de 20 anos de experiência na Fórmula 1, tanto a nível técnico como de gestão. O proprietário da equipa, Gene Haas, explica: "Gostaria de começar por agradecer a Günther Steiner pelo seu trabalho árduo ao longo dos últimos dez anos e desejo-lhe tudo de bom para o futuro".

Em relação ao último lugar no campeonato de construtores que a Haas ocupou no ano passado, o homónimo da mais jovem equipa de Fórmula 1 da grelha acrescenta: "Era evidente que tínhamos de melhorar o nosso desempenho em pista. Com a promoção de Ayao, colocámos a tecnologia no centro da nossa gestão".

"Tivemos alguns sucessos, mas precisamos de apresentar resultados consistentes que nos ajudem a atingir os nossos objectivos globais como organização. Temos de ser eficientes com os recursos de que dispomos, mas a chave do nosso sucesso enquanto equipa é melhorar as nossas capacidades de conceção e engenharia. Estou ansioso por trabalhar com o Ayao e, basicamente, garantir que atingimos o nosso potencial, o que está muito em linha com o meu desejo de competir realmente na Fórmula 1", acrescentou o homem de 71 anos.

O próprio Komatsu explica: "Estou obviamente muito satisfeito por ter a oportunidade de me tornar Diretor de Equipa da Haas. Tenho estado com a equipa desde a sua estreia em 2016 e sou naturalmente apaixonado pelo seu sucesso na Fórmula 1. Estou ansioso por liderar o nosso programa e as várias actividades competitivas internamente para garantir que podemos construir uma estrutura que produza melhores desempenhos na pista."

"Somos uma empresa orientada para o desempenho. É óbvio que não temos sido suficientemente fortes nos últimos tempos, o que tem sido frustrante para todos nós. Temos um grande apoio de Gene e dos nossos vários parceiros, e queremos refletir o seu entusiasmo com um produto melhorado na pista. Temos uma grande equipa em Kannapolis, Banbury e Maranello, e sei que juntos podemos alcançar os resultados de que somos capazes", acrescenta o novo chefe de equipa, que se vai concentrar inteiramente em assuntos desportivos. Um Diretor de Operações, que trabalhará na fábrica europeia em Banbury, ocupar-se-á de tudo o resto.

