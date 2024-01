Départ de Günther Steiner : ce que disent les pilotes Haas

Personne ne s'y attendait : L'ancien directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, a quitté l'écurie américaine après dix ans, la suite de la carrière du Tyrolien du Sud n'est pas encore claire. Son successeur est l'ingénieur japonais Ayao Komatsu, qui travaillait déjà depuis des années comme ingénieur à un poste de direction pour l'équipe de Gene Haas.

L'annonce du départ de Steiner était inattendue et de nombreux experts en Formule 1 réagissent avec regret à cette nouvelle. Car Steiner était l'un des rares responsables d'équipe à ne pas mâcher ses mots et à appeler les choses par leur nom.

Les pilotes ont également réagi au départ de l'Italien de 58 ans, responsable à la fois du retour de Kevin Magnussen et du retour de Nico Hülkenberg, avec des photos où on les voit avec Steiner et des mots gentils.

L'Allemand a déclaré dans sa déclaration sur les médias sociaux : "Merci, Günther - pour ta confiance, ton amitié et la chance que tu as eue de reprendre la compétition en Formule 1. Tu es un vrai personnage, je ne te souhaite que le meilleur".

La réaction de son coéquipier danois est similaire. Magnussen déclare : "Merci, Günther. Merci de m'avoir fait voyager en 2017 et merci aussi de m'avoir fait revenir à bord en 2022. Ce fut à la fois un plaisir et un énorme défi - mais je ne me suis jamais ennuyé. À bientôt et bonne chance".

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island