La partenza di Günther Steiner: le parole dei piloti Haas

Nessuno se lo aspettava: Il precedente team principal della Haas, Günther Steiner, ha lasciato la scuderia statunitense dopo dieci anni e non è ancora chiaro come proseguirà la carriera dell'altoatesino. Il suo successore è l'ingegnere giapponese Ayao Komatsu, che da anni lavora come ingegnere in una posizione di rilievo per il team di Gene Haas.

L'annuncio della partenza di Steiner è giunto inaspettato e molti esperti di Formula 1 hanno reagito alla notizia con rammarico. Steiner è stato uno dei pochi team manager a non usare mezzi termini e a chiamare le cose con il loro nome.

Anche i piloti hanno reagito alla partenza del 58enne italiano, responsabile sia del ritorno di Kevin Magnussen sia del ritorno di Nico Hülkenberg, con foto di loro stessi con Steiner e parole gentili.

Il tedesco ha spiegato nella sua dichiarazione sui social media: "Grazie, Günther, per la tua fiducia, la tua amicizia e la possibilità di competere di nuovo in Formula 1. Sei un vero e proprio personaggio, ti auguro di poter tornare in pista. Sei un vero personaggio, ti auguro solo il meglio".

La reazione del suo compagno di squadra danese è simile. Magnussen spiega: "Grazie, Günther. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio nel 2017 e grazie per avermi riportato a bordo nel 2022. È stato un piacere e una sfida enorme, ma non è mai stato noioso. A presto e tanti auguri".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Palo F1 (Sauber)

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas