A saída de Günther Steiner: o que dizem os pilotos da Haas

A equipa Haas despediu-se do chefe de equipa Günther Steiner, que será substituído por Ayao Komatsu. Os pilotos Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen reagiram à saída do seu chefe com declarações.

Ninguém estava à espera disto: O anterior chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, deixou a equipa de corridas dos EUA após dez anos e ainda não é claro como é que a carreira do sul-tirolo vai continuar. O seu sucessor é o engenheiro japonês Ayao Komatsu, que trabalha há anos como engenheiro numa posição de liderança na equipa de Gene Haas.

O anúncio da saída de Steiner foi feito de forma inesperada e muitos especialistas em Fórmula 1 reagiram à notícia com pesar. Steiner foi um dos poucos chefes de equipa que não poupou nas palavras e chamou as coisas pelos nomes.

Os pilotos também reagiram à saída do italiano de 58 anos, que foi responsável pelo regresso de Kevin Magnussen e pelo regresso de Nico Hülkenberg, com fotografias deles com Steiner e palavras amáveis.

O alemão explicou na sua declaração nas redes sociais: "Obrigado, Günther - pela tua confiança, pela tua amizade e pela oportunidade de voltar a competir na Fórmula 1. És uma verdadeira personagem, só te desejo o melhor".

A reação do seu companheiro de equipa dinamarquês é semelhante. Magnussen explica: "Obrigado, Günther. Obrigado por me teres levado nesta viagem em 2017 e obrigado por me trazeres de volta a bordo em 2022. Foi um prazer e um enorme desafio - mas nunca foi aborrecido. Vemo-nos em breve e tudo de bom."

