Damon Hill sobre Steiner: "Una gran personalidad"

El hecho de que Günther Steiner ya no ocupe el puesto de director de equipo en la escudería Haas no sólo lo lamentan muchos aficionados. Los expertos en GP también lo tienen claro: el surtirolés era un activo para la Fórmula 1.

En una comida navideña con el periodista de Sky Sports F1 Craig Slater antes de las vacaciones, Günther Steiner expresó su deseo de volver al mediocampo con el equipo Haas este año. En ese momento, no había indicios de que el carismático italiano fuera a separarse de su anterior empleador.

Pero el miércoles 10 de enero, el equipo Haas sorprendió a todos anunciando la marcha inmediata del piloto del Tirol del Sur, que será sustituido por el veterano ingeniero de Haas Ayao Komatsu. Un vistazo a las redes sociales muestra que muchos aficionados lamentan el cambio, no porque no crean que Komatsu sea capaz, sino porque echarán de menos a Steiner y sus enjundiosos comentarios, que le convirtieron en uno de los favoritos del público en el paddock.



Los expertos también saben que Steiner era un activo para la Fórmula 1. El ex piloto de GP Damon Hill dice en una entrevista con Slater: "No hay que olvidar que Günther fue uno de los cerebros del proyecto Haas, Gene fue el inversor y lo trajo a bordo. Se podría decir que era su equipo, aunque no fuera el dueño".

El Campeón del Mundo de 1996 también se refiere a la comida de Navidad de Slater y explica: "Llamó mucho la atención y durante la entrevista también habló de la posible serie de televisión que estaba planeada y cosas así. Eso fue quizás demasiado para ciertas personas, porque como jefe de equipo tienes que concentrarte en tu trabajo ante todo. Pero no fue culpa suya que fuera tan popular y se convirtiera en una celebridad".

"Fue por sus apariciones en la famosa serie de Netflix, y sin duda también es una gran personalidad. Es muy decidido, muy confiado y muy seguro de lo que dice. No sé cuál es la verdadera razón de su marcha, pero es una gran pérdida para el deporte porque a los aficionados les gustaba. Atraía a la gente, era polémico y franco. Pero al final, probablemente no consiguió los resultados que Gene Haas quería", subraya el británico de 63 años.

