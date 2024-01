Damon Hill à propos de Steiner : "Une grande personnalité".

Avant les fêtes de fin d'année, Günther Steiner avait exprimé, lors d'un déjeuner de Noël avec le journaliste de "Sky Sports F1" Craig Slater, son souhait de revenir en milieu de peloton cette année avec l'équipe Haas. A l'époque, rien ne laissait présager une séparation entre le charismatique Italien et son employeur actuel.

Mais le mercredi 10 janvier, l'équipe Haas a surpris tout le monde en annonçant le départ immédiat du Tyrolien du Sud, qui sera remplacé par Ayao Komatsu, ingénieur en chef de longue date chez Haas. Un coup d'œil sur les médias sociaux montre que de nombreux fans regrettent ce changement, non pas parce qu'ils ne considèrent pas Komatsu comme compétent, mais parce que Steiner et ses répliques marquantes, qui ont fait de lui le chouchou du public dans le paddock, vont leur manquer.



Les experts le savent également : Steiner était un atout pour la Formule 1. L'ancien pilote de GP Damon Hill déclare dans un entretien avec Slater : "Il ne faut pas oublier que Günther était l'une des têtes pensantes derrière le projet Haas, Gene était l'investisseur et l'a fait monter à bord. On peut dire que c'était son équipe, même s'il ne la possédait pas".

Le champion du monde 1996 fait également référence au déjeuner de Noël de Slater et explique : "Il a reçu beaucoup d'attention et lors de l'interview, il a également parlé de la possible série télévisée qui était prévue et de ce genre de choses. C'était peut-être un peu trop pour certaines personnes, car en tant que chef d'équipe, tu dois te concentrer en premier lieu sur ton travail. Mais ce n'était pas sa faute s'il était si populaire et devenait une célébrité".

"C'est arrivé grâce à ses apparitions dans la célèbre série Netflix, et il est sans aucun doute aussi une grande personnalité. Il est très déterminé, très sûr de lui et de ses déclarations. Je ne sais pas quelle est la véritable raison de son départ, mais c'est une grande perte pour le sport, car les fans l'aimaient bien. Il attirait les gens, était controversé et sans détours. Mais il est probable qu'au final, il n'a tout simplement pas obtenu les résultats que Gene Haas souhaitait", souligne le Britannique de 63 ans.

