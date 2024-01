Damon Hill su Steiner: "Una grande personalità".

Il fatto che Günther Steiner non ricopra più il ruolo di team principal della scuderia Haas non è rimpianto solo da molti tifosi. Anche gli esperti di GP ne sono certi: l'altoatesino è stato una risorsa per la Formula 1.

In un pranzo di Natale con il giornalista di Sky Sports F1 Craig Slater prima delle vacanze, Günther Steiner ha espresso il suo desiderio di tornare a centrocampo con il team Haas quest'anno. All'epoca, non c'era alcun segno che il carismatico italiano si separasse dal suo precedente datore di lavoro.

Ma mercoledì 10 gennaio il team Haas ha sorpreso tutti annunciando l'immediata partenza dell'altoatesino, che sarà sostituito dall'ingegnere senior Haas di lunga data Ayao Komatsu. Uno sguardo ai social media mostra che molti fan sono dispiaciuti di questo cambiamento, non perché non ritengano Komatsu capace, ma perché mancheranno Steiner e i suoi commenti pungenti, che lo rendevano un beniamino del pubblico nel paddock.



Gli esperti sanno anche che Steiner è stato una risorsa per la Formula 1. L'ex pilota di GP Damon Hill dice in un'intervista a Slater: "Non bisogna dimenticare che Günther è stato una delle menti dietro il progetto Haas, Gene è stato l'investitore e lo ha portato a bordo. Si può dire che era il suo team, anche se non ne era il proprietario".

Il Campione del Mondo 1996 si riferisce anche al pranzo di Natale di Slater e spiega: "Ha ricevuto molta attenzione e durante l'intervista ha parlato anche della possibile serie televisiva che era in programma e di cose del genere. Forse è stato un po' troppo per alcune persone, perché come capo squadra devi concentrarti prima di tutto sul tuo lavoro. Ma non era colpa sua se era così popolare e se era diventato una celebrità".

"È stato grazie alle sue apparizioni nella famosa serie Netflix, e senza dubbio è anche una grande personalità. È molto determinato, molto sicuro di sé e di ciò che dice. Non so quale sia la vera ragione della sua partenza, ma è una grande perdita per lo sport perché piaceva ai fan. Attraeva le persone, era controverso e schietto. Ma alla fine, probabilmente, non ha raggiunto i risultati che Gene Haas voleva", sottolinea il 63enne britannico.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Palo F1 (Sauber)

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas