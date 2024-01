Damon Hill sobre Steiner: "Uma grande personalidade"

Num almoço de Natal com o repórter da Sky Sports F1, Craig Slater, antes das férias, Günther Steiner expressou o seu desejo de regressar ao meio-campo com a equipa Haas este ano. Na altura, não havia qualquer sinal de que o carismático italiano se separasse do seu anterior empregador.

Mas na quarta-feira, 10 de janeiro, a equipa Haas surpreendeu todos ao anunciar a saída imediata do sul-tirolo, que será substituído pelo engenheiro sénior de longa data da Haas, Ayao Komatsu. Um olhar sobre as redes sociais mostra que muitos fãs lamentam a mudança, não porque achem que Komatsu não é capaz, mas porque vão sentir a falta de Steiner e das suas observações incisivas, que o tornaram um favorito do público no paddock.



Os especialistas também sabem que Steiner foi uma mais-valia para a Fórmula 1. Damon Hill, antigo piloto de GP, afirma numa entrevista com Slater: "Não se pode esquecer que Günther foi um dos cérebros por detrás do projeto Haas, Gene foi o investidor e trouxe-o para a equipa. Pode dizer-se que a equipa era dele, mesmo que ele não fosse o dono".

O Campeão do Mundo de 1996 também se refere ao almoço de Natal de Slater e explica: "Ele recebeu muita atenção e durante a entrevista também falou sobre a possível série de televisão que estava planeada e coisas desse género. Isso foi talvez um pouco demais para certas pessoas, porque como chefe de equipa temos de nos concentrar no nosso trabalho acima de tudo. Mas ele não teve culpa de ser tão popular e de se ter tornado uma celebridade.

"Foi através das suas aparições na famosa série da Netflix e, sem dúvida, ele também é uma grande personalidade. É muito determinado, muito confiante e muito seguro do que diz. Não sei qual é a verdadeira razão da sua saída, mas é uma grande perda para o desporto porque os fãs gostavam dele. Atraía as pessoas, era controverso e falava abertamente. Mas, no final, provavelmente não alcançou os resultados que Gene Haas queria", sublinha o britânico de 63 anos.

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas