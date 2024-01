Le départ de Steiner chez Haas : ce qu'en pense Martin Brundle

Depuis le début, Günther Steiner a participé à la construction du projet Haas, mais après dix ans à la tête de la plus jeune écurie de Formule 1 du plateau, le chef d'équipe actuel et son employeur prennent désormais de nouvelles orientations. Le propriétaire de l'écurie, Gene Haas, a déjà désigné son successeur, Ayao Komatsu, qui, avec ses 20 ans d'expérience en Formule 1, doit assurer le tournant sportif.

En effet, l'équipe Haas a terminé la saison 2023 à la dernière place du classement des constructeurs, alors que l'on espérait un progrès après que l'équipe ait déjà occupé en 2022 une décevante huitième place devant AlphaTauri et Williams. On ne sait pas si cela sera possible, les experts sont certains que Haas devra considérablement développer son infrastructure et donc son propre budget pour pouvoir rivaliser avec la concurrence.

On ne sait pas si des désaccords sur les investissements nécessaires ont conduit au départ de Steiner. Pour l'ancienne star de GP et actuel expert en Formule 1 Martin Brundle, il est en revanche certain qu'il y avait des désaccords entre le propriétaire de l'équipe des Etats-Unis et l'Italien. Le Britannique écrit dans les médias sociaux : "Cela dit toujours quelque chose quand la personne qui quitte l'équipe n'est pas citée dans le communiqué de presse correspondant".

"Cela vous dit qu'il y avait des divergences et je suppose que nous en entendrons bientôt plus", estime le vétéran des GP de 64 ans. Et Brundle d'ajouter : "L'équipe n'a pas évolué au cours des dernières années, mais il est difficile de dire pourquoi de l'extérieur. Je souhaite bonne chance à Günther, tout comme à l'équipe Haas".

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island