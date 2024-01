L'addio di Steiner alla Haas: cosa ne pensa Martin Brundle

La partenza dell'ex capo del team Haas, Günther Steiner, ha colto di sorpresa il mondo della Formula 1. L'ex pilota di GP Martin Brundle sospetta che la separazione non sia avvenuta nei migliori dei modi. L'ex pilota di GP Martin Brundle sospetta che la separazione non sia avvenuta nei migliori dei modi.

Günther Steiner ha contribuito a costruire il progetto Haas fin dall'inizio, ma dopo dieci anni alla guida della più giovane scuderia di Formula 1 del settore, l'ex boss del team e il suo datore di lavoro stanno prendendo una nuova direzione. Il proprietario della scuderia Gene Haas ha già nominato il suo successore, Ayao Komatsu, con i suoi 20 anni di esperienza in Formula 1, per garantire una svolta sportiva.

La scuderia Haas ha concluso la stagione 2023 all'ultimo posto nel campionato costruttori, dove sperava di fare progressi dopo il deludente ottavo posto del 2022, davanti ad AlphaTauri e Williams. Resta da vedere se questo sarà un successo; gli esperti sono certi che la Haas dovrà ampliare in modo significativo le proprie infrastrutture e quindi il proprio budget per stare al passo con la concorrenza.

Non è chiaro se i disaccordi sugli investimenti necessari abbiano portato alla partenza di Steiner. Per l'ex stella del GP e attuale esperto di Formula 1 Martin Brundle, tuttavia, è chiaro che ci sono stati disaccordi tra il proprietario del team statunitense e l'italiano. Il britannico ha scritto sui social media: "Dice sempre qualcosa quando la persona che lascia la squadra non viene citata nel relativo comunicato stampa".

"Questo significa che ci sono state delle divergenze e sospetto che presto ne sentiremo parlare", ritiene il 64enne veterano dei GP. E Brundle aggiunge: "La squadra non si è sviluppata negli ultimi anni, ma è difficile dire dall'esterno perché ciò sia avvenuto. Auguro a Günther la migliore fortuna, così come al team Haas".

