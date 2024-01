A despedida de Steiner da Haas: o que pensa Martin Brundle

Günther Steiner ajudou a construir o projeto Haas desde o início, mas após dez anos ao leme da mais jovem equipa de Fórmula 1, o antigo chefe de equipa e o seu patrão estão agora a tomar um novo rumo. O proprietário da equipa de corridas, Gene Haas, já nomeou o seu sucessor, Ayao Komatsu, com os seus 20 anos de experiência na Fórmula 1, para assegurar uma reviravolta desportiva.

A equipa Haas terminou a temporada de 2023 em último lugar no campeonato de construtores, onde esperava progredir depois de terminar num dececionante oitavo lugar em 2022, à frente da AlphaTauri e da Williams. Os especialistas estão certos de que a Haas terá de expandir significativamente as suas infra-estruturas e, por conseguinte, o seu próprio orçamento, a fim de acompanhar a concorrência.

Não é claro se os desacordos sobre os investimentos necessários levaram à saída de Steiner. Para o antigo piloto e atual especialista em Fórmula 1 Martin Brundle, no entanto, é claro que houve desacordos entre o dono da equipa dos EUA e o italiano. O britânico escreveu nas redes sociais: "Diz sempre alguma coisa quando a pessoa que deixa a equipa não é citada no comunicado de imprensa relevante".

"Isso diz-nos que houve diferenças e suspeito que vamos ouvir mais sobre isso em breve", acredita o veterano de 64 anos. E Brundle acrescenta: "A equipa não se desenvolveu nos últimos anos, mas é difícil dizer de fora porque foi esse o caso. Desejo a Günther a melhor das sortes, bem como à equipa Haas".

