Gene Haas sobre la retirada de Steiner: "Estoy avergonzado"

El año de la Fórmula 1 ha empezado con estrépito: El fabricante estadounidense de máquinas-herramienta Gene Haas ha decidido que las cosas no pueden seguir así en la escudería GP. Haas, de 71 años, no ha prorrogado el contrato con Günther Steiner (58), director del equipo, sino que ha ascendido sin contemplaciones al ingeniero jefe Ayao Komatsu (47) al puesto de director del equipo.

Gene Haas ha comentado por primera vez el cambio de personal en la página web oficial de la Fórmula 1: "Llevamos muchos años trabajando con Ferrari, que siempre se ha portado muy bien con nosotros. Construyen motores increíbles y el eje trasero que utilizamos de ellos es extremadamente bueno".

"Nos beneficiamos enormemente de esta estrecha colaboración, pero me avergüenza no haber pasado del último puesto en la Copa de Constructores con este material en 2023".

"Tuve una larga charla con nuestros ingenieros y nuestro mayor fallo está en el área de la aerodinámica. Tenemos que mejorar en eso".

"Entramos en nuestra novena temporada, hemos disputado 166 pruebas del Campeonato del Mundo y no tenemos ni un solo podio que mostrar. En los últimos años, hemos estado a la cola".

Para ser precisos, así es como Haas se ha situado en la Copa de Constructores desde su debut en GP:



2016: 8º (29 puntos WRC)

2017: 8. (47)

2018: 5. (93)

2019: 9. (28)

2020: 9. (3)

2021: 10. (0)

2022: 8. (37)

2023: 10. (12)



Gene Haas continúa: "No digo que todo esto sea culpa de Günther, pero me pareció que había llegado el momento de hacer algunos cambios y probar algo nuevo. Porque si hubiéramos seguido como antes, no habría funcionado".



"Me gusta Günther, es un gran tipo. Pero tuvimos problemas en 2023, incluso con todas las mejoras de la segunda parte de la temporada, con las que deberíamos haber progresado. Al fin y al cabo, la Fórmula 1 se basa en el rendimiento y no tengo ningún interés en acabar décimo otra vez."



"Nos hemos tomado nuestro tiempo para ver quién podía ocupar este puesto, y Ayao es el que tiene más experiencia. Es uno de los empleados que ha estado aquí desde el principio, conoce la escudería de cabo a rabo."



"Günther es muy bueno con la gente, ahora vamos a ver a dónde nos lleva un enfoque más técnico. Como ingeniero, Ayao ve las cosas de otra manera".



¿Tenía Haas también otros especialistas en mente? Después de todo, Mattia Binotto (ex Ferrari) y Otmar Szafnauer (ex Alpine) se han quedado sin trabajo. Pero Gene Haas dice: "Es mejor confiar en gente que ya conoces y que no tiene que familiarizarse primero con el trabajo. Esto siempre ha funcionado bien en Haas Automation, ¿por qué debería hacerlo de otra manera en la Fórmula 1? Un extraño trae inquietud al principio, y no necesitamos ese tipo de confusión".





