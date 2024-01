Gene Haas sur le départ de Steiner : "J'ai honte".

L'année de Formule 1 a commencé par un coup de tonnerre : Le fabricant américain de machines-outils Gene Haas a décidé - cela ne peut pas continuer ainsi avec l'écurie de course GP. Haas, 71 ans, n'a pas prolongé le contrat du chef d'équipe Günther Steiner (58 ans) et a promu sans hésiter l'ingénieur en chef Ayao Komatsu (47 ans) au poste de directeur de l'écurie.

Gene Haas s'est exprimé pour la première fois sur ce changement de personnel, sur la page web officielle de la Formule 1, et il explique : "Nous travaillons avec Ferrari depuis de nombreuses années maintenant, et Ferrari a toujours été très bon avec nous. Ils construisent des moteurs incroyables et l'essieu arrière que nous utilisons chez eux est extrêmement bon".

"Nous profitons énormément de cette étroite collaboration, mais j'ai honte qu'avec ce matériel, nous n'ayons pas dépassé la dernière place de la Coupe des Constructeurs en 2023".

"J'ai longuement discuté avec nos techniciens, et notre plus grand échec se situe au niveau de l'aérodynamique. C'est là que nous devons faire mieux".

"Nous entamons notre neuvième saison, nous avons disputé 166 courses de championnat du monde et nous n'avons pas un seul podium à notre actif. Les années précédentes, nous nous sommes retrouvés dans les derniers rangs".

Pour être précis, voici comment Haas s'est classée depuis ses débuts en GP dans la Coupe des constructeurs :



2016 : 8e (29 points de championnat du monde)

2017 : 8. (47)

2018 : 5. (93)

2019 : 9. (28)

2020 : 9. (3)

2021 : 10. (0)

2022 : 8. (37)

2023 : 10. (12)



Gene Haas poursuit : "Je ne dis pas que tout est de la faute de Günther, mais il m'a simplement semblé que le moment était venu de mettre en œuvre certains changements et d'essayer quelque chose de nouveau. Car si nous avions continué comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cela n'aurait pas fonctionné non plus".



"J'aime bien Günther, c'est un type formidable. Mais nous avons eu du mal en 2023, même avec toutes les améliorations apportées dans la deuxième partie de la saison, avec lesquelles nous aurions dû en fait progresser. En fin de compte, la Formule 1 n'est qu'une question de performance, et je n'ai aucun intérêt à terminer une nouvelle fois dixième".



"Nous avons pris le temps de voir qui pourrait reprendre ce poste et Ayao est celui qui a le plus d'expérience. Il fait partie des collaborateurs qui sont ici depuis le début, il connaît l'écurie de fond en comble".



"Günther est très à l'aise avec les gens, voyons maintenant où nous mène une approche plus technique. En tant qu'ingénieur, Ayao voit les choses différemment".



Haas avait-il aussi d'autres professionnels en tête ? Après tout, Mattia Binotto (ex-Ferrari) et Otmar Szafnauer (ex-Alpine) sont sans emploi. Mais Gene Haas dit : "Il vaut mieux miser sur des gens que tu connais déjà et qui n'ont pas besoin de se former. Chez Haas Automation, cela a toujours bien fonctionné, pourquoi devrais-je faire autrement en Formule 1 ? Un étranger apporte tout d'abord de l'agitation, et nous n'avons pas besoin d'un tel désordre".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island