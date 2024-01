Gene Haas sul ritiro di Steiner: "Mi vergogno".

L'anno della Formula 1 è iniziato con il botto: Il costruttore statunitense di macchine utensili Gene Haas ha deciso che le cose non possono andare avanti così con la scuderia GP. Il 71enne Haas non ha prolungato il contratto con il Team Principal Günther Steiner (58 anni), ma ha promosso senza troppi complimenti l'ingegnere capo Ayao Komatsu (47 anni) alla posizione di Team Principal.

Gene Haas ha commentato per la prima volta il cambio di personale sul sito ufficiale della Formula 1: "Lavoriamo con la Ferrari da molti anni e la Ferrari è sempre stata molto buona con noi. Costruiscono motori incredibili e l'asse posteriore che utilizziamo è estremamente valido".

"Traiamo enormi vantaggi da questa stretta collaborazione, ma mi vergogno di non essere riusciti a superare l'ultimo posto nella Coppa Costruttori con questo materiale nel 2023".

"Ho parlato a lungo con i nostri ingegneri e il nostro più grande fallimento è nell'area dell'aerodinamica. Dobbiamo migliorare su questo aspetto".

"Stiamo entrando nella nostra nona stagione, abbiamo disputato 166 gare del Campionato del Mondo e non abbiamo un solo podio da mostrare. Negli ultimi anni siamo stati in fondo alla classifica".

Per essere precisi, ecco come si è piazzata la Haas nella Coppa Costruttori dal suo debutto nei GP:



2016: 8° (29 punti WRC)

2017: 8. (47)

2018: 5. (93)

2019: 9. (28)

2020: 9. (3)

2021: 10. (0)

2022: 8. (37)

2023: 10. (12)



Gene Haas ha continuato: "Non dico che sia tutta colpa di Günther, ma mi è sembrato che fosse arrivato il momento di fare dei cambiamenti e provare qualcosa di nuovo. Perché se avessimo continuato come prima, non avrebbe funzionato".



"Günther mi piace, è una persona fantastica. Ma abbiamo faticato nel 2023, anche con tutti i miglioramenti della seconda parte della stagione, con i quali avremmo dovuto fare progressi. Alla fine della giornata, la Formula 1 è tutta una questione di prestazioni e non mi interessa arrivare di nuovo decimo".



"Ci siamo presi il tempo necessario per valutare chi potesse assumere questa posizione, e Ayao ha la massima esperienza. È uno dei dipendenti che è stato qui fin dall'inizio, conosce la squadra corse da cima a fondo".



"Günther è molto bravo con le persone, ora vediamo dove ci porta un approccio più tecnico. Come ingegnere, Ayao vede le cose in modo diverso".



Haas aveva in mente anche altri specialisti? Dopo tutto, Mattia Binotto (ex-Ferrari) e Otmar Szafnauer (ex-Alpine) sono senza lavoro. Ma Gene Haas dice: "È meglio affidarsi a persone che si conoscono già e che non devono prima familiarizzare con il lavoro. Questo ha sempre funzionato bene alla Haas Automation, perché dovrei fare diversamente in Formula 1? Un estraneo porta disordine all'inizio, e noi non abbiamo bisogno di questo tipo di confusione".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas