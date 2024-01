Gene Haas sobre a reforma de Steiner: "Sinto-me envergonhado"

O ano da Fórmula 1 começou com um estrondo: O fabricante americano de máquinas-ferramenta Gene Haas decidiu que as coisas não podem continuar assim com a equipa de corrida GP. O Haas, de 71 anos, não prolongou o contrato com o chefe de equipa Günther Steiner (58), em vez disso, promoveu sem cerimónias o engenheiro-chefe Ayao Komatsu (47) ao cargo de chefe de equipa.

Gene Haas comentou agora a mudança de pessoal pela primeira vez, no site oficial da Fórmula 1, e diz: "Trabalhamos com a Ferrari há muitos anos, e a Ferrari sempre foi muito boa para nós. Eles constroem motores incríveis e o eixo traseiro que usamos deles é extremamente bom".

"Beneficiamos imenso desta estreita colaboração, mas tenho vergonha de não termos passado do último lugar na Taça dos Construtores com este material em 2023.

"Tive uma longa conversa com os nossos engenheiros e a nossa maior falha está na área da aerodinâmica. Temos de melhorar nesse aspeto."

"Estamos a entrar na nossa nona época, já disputámos 166 rondas do Campeonato do Mundo e não temos um único pódio para mostrar. Nos últimos anos, temos estado na parte de trás do pelotão."

Para ser mais preciso, esta é a posição da Haas na Taça dos Construtores desde a sua estreia nos GPs:



2016: 8º (29 pontos WRC)

2017: 8. (47)

2018: 5. (93)

2019: 9. (28)

2020: 9. (3)

2021: 10. (0)

2022: 8. (37)

2023: 10. (12)



Gene Haas continuou: "Não estou a dizer que a culpa é toda do Günther, mas pareceu-me que tinha chegado o momento de fazer algumas mudanças e tentar algo novo. Porque se tivéssemos continuado como antes, não teria funcionado."



"Gosto do Günther, é uma óptima pessoa. Mas tivemos dificuldades em 2023, mesmo com todas as melhorias na segunda parte da temporada, com as quais deveríamos ter progredido. No final do dia, a Fórmula 1 tem tudo a ver com desempenho e não tenho interesse em terminar em décimo novamente."



"Demorámos algum tempo a ver quem poderia assumir esta posição e Ayao é o que tem mais experiência. Ele é um dos empregados que está aqui desde o início, conhece a equipa de corrida a fundo."



"Günther é muito bom com as pessoas, agora vamos ver onde nos leva uma abordagem mais técnica. Como engenheiro, Ayao vê as coisas de forma diferente."



Será que a Haas também tinha outros especialistas em mente? Afinal de contas, Mattia Binotto (ex-Ferrari) e Otmar Szafnauer (ex-Alpine) estão desempregados. Mas Gene Haas diz: "É melhor confiar em pessoas que já conhecemos e que não têm de se familiarizar primeiro com o trabalho. Isto sempre funcionou bem na Haas Automation, porque é que eu deveria fazer diferente na Fórmula 1? Um estranho traz inquietação no início, e não precisamos desse tipo de confusão".





