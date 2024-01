Nouvelle énigme Racing-Raritäten : Toujours dans l'ombre

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La bonne solution de la dernière fois : l'Américain Robby Gordon pilote une Reynard-Cosworth de l'écurie de Derrick Walker lors de la course IndyCar "Rio 400" en 1996. Gordon n'a pas terminé la course.

Robert ("Robby") Wesley Gordon fait partie de l'espèce en voie de disparition des pilotes de course polyvalents. Né le 2 janvier 1969 à Bellflower, le Californien est rapide dans tout ce qui a quatre roues - tout-terrain, TransAm, CART (IndyCar), IMSA, IROC, NASCAR.

À l'âge de huit ans, Robby faisait de la moto de course, à 16 ans, il est passé aux quatre roues, par amour pour ses parents. Papa "Baja Bob" Gordon a été cinq fois champion tout-terrain, Robby a pris sa succession, remportant la Baja 500 trois fois et la Baja 1000 quatre fois.

Même lorsque Gordon a affronté des adversaires en IndyCar et en NASCAR, il a continué à participer à des courses tout-terrain.



Robby Gordon fait partie de cette poignée de pilotes qui ont participé à l'Indy 500 et au Coca-Cola 600 (NASCAR) le même jour. En 1999, il a failli remporter l'Indy 500, mais il est tombé en panne d'essence à un tour de la fin, et le Suédois Kenny Bräck lui a dit "merci".



Rares sont les pilotes qui ont remporté autant de succès dans différentes catégories de courses : Victoires d'étapes au Dakar (en tant que premier Américain), quadruple vainqueur de Daytona en endurance, plus trois victoires à Sebring, deux victoires en IndyCar, trois en NASCAR Winston Cup, plus des centaines de succès tout-terrain aux États-Unis.



Aujourd'hui, Gordon s'occupe de la Stadium Super Truck Series, qu'il a créée en 2013 (et dont il a remporté le titre en 2013/2014). Il s'occupe également de sa propre boisson énergétique (Speed Energy).



Voici donc la nouvelle énigme : il a toujours été dans l'ombre de son frère, surtout ce jour-là.



