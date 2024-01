Nuove rarità di Puzzle Racing: Sempre nell'ombra

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: L'americano Robby Gordon guida una Reynard-Cosworth della squadra di Derrick Walker nella gara IndyCar "Rio 400" del 1996. Gordon non terminò la gara.

Robert ("Robby") Wesley Gordon è uno dei piloti da corsa a tutto tondo in via di estinzione. Nato a Bellflower il 2 gennaio 1969, il californiano è veloce in tutto ciò che ha quattro ruote: fuoristrada, TransAm, CART (IndyCar), IMSA, IROC, NASCAR.

Robby correva in moto all'età di otto anni e passò alle quattro ruote a 16 anni per amore dei genitori. Papà "Baja Bob" Gordon è stato cinque volte campione di fuoristrada e Robby ha seguito le sue orme, vincendo tre volte la Baja 500 e quattro volte la Baja 1000.

Anche quando Gordon ha affrontato avversari nelle gare IndyCar e NASCAR, ha continuato a correre in fuoristrada.



Robby Gordon è uno dei pochi piloti che ha disputato la Indy 500 e la Coca-Cola 600 (NASCAR) nello stesso giorno. Nel 1999 è stato vicino a vincere la Indy 500, ma ha finito la benzina a un giro dalla fine e lo svedese Kenny Bräck ha ringraziato.



Non c'è praticamente nessun altro pilota con così tanti successi in diverse categorie di corse: Vittorie di tappa alla Dakar (come primo statunitense), quattro volte vincitore di Daytona nelle gare di durata, più tre vittorie a Sebring, due vittorie in IndyCar, tre nella NASCAR Winston Cup, oltre a centinaia di successi in fuoristrada negli USA.



Oggi Gordon si occupa della Stadium Super Truck Series, che ha fondato nel 2013 (e dove ha vinto il titolo nel 2013/2014). Si occupa anche della sua bevanda energetica (Speed Energy).



E quindi il nuovo indovinello: è sempre stato all'ombra del fratello, soprattutto in questo giorno.



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.