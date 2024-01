Novo puzzle Corrida de raridades: Sempre na sombra

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A data de encerramento das inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.

A solução correcta da última vez: O americano Robby Gordon conduz um Reynard-Cosworth da equipa de Derrick Walker na corrida de 1996 da IndyCar "Rio 400". Gordon não terminou a corrida.

Robert ("Robby") Wesley Gordon é um dos pilotos de corrida mais antigos. Nascido em Bellflower a 2 de janeiro de 1969, o californiano é rápido em tudo o que tenha quatro rodas - todo-o-terreno, TransAm, CART (IndyCar), IMSA, IROC, NASCAR.

Robby começou a correr de mota aos oito anos e mudou para as quatro rodas aos 16, por causa dos pais. O pai "Baja Bob" Gordon foi cinco vezes campeão de todo-o-terreno e Robby seguiu-lhe as pisadas, vencendo três vezes a Baja 500 e quatro vezes a Baja 1000.

Mesmo quando Gordon enfrentou adversários nas corridas da IndyCar e da NASCAR, continuou a correr em todo-o-terreno.



Robby Gordon é um dos poucos pilotos de corridas que disputaram a Indy 500 e a Coca-Cola 600 (NASCAR) no mesmo dia. Em 1999, esteve perto de ganhar a Indy 500, mas ficou sem gasolina uma volta antes do fim e o sueco Kenny Bräck agradeceu.



Não há praticamente nenhum outro piloto com tantos êxitos em diferentes categorias de corridas: Vitórias em etapas no Dakar (como primeiro norte-americano), quatro vezes vencedor de Daytona em corridas de resistência, mais três vitórias em Sebring, duas vitórias na IndyCar, três na NASCAR Winston Cup, mais centenas de sucessos fora de estrada nos EUA.



Atualmente, Gordon é responsável pela Stadium Super Truck Series, que fundou em 2013 (e onde conquistou o título em 2013/2014). Também é responsável pela sua própria bebida energética (Speed Energy).



E assim se chega à nova adivinha: esteve sempre na sombra do irmão, especialmente neste dia.



Participa também! Envia a tua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. A data limite para as participações é a meia-noite de domingo da semana em curso.