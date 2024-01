Jenson Button : Ce qu'il pense de Ferrari et Hamilton

Respect pour la formidable saison GP 2023 de Red Bull Racing, avec 21 victoires en 22 courses de championnat du monde. Mais l'Anglais Jenson Button, champion du monde de Formule 1 en 2009, parle certainement avec le cœur de nombreux fans lorsqu'il dit : "En tant que spectateur, j'aimerais bien que quelques équipes de plus se battent devant".

Parmi les adversaires de Red Bull Racing, on a pu découvrir en 2023 des hauts et des bas : Aston Martin a d'abord été le premier challenger, puis Mercedes, Ferrari et aussi McLaren, cela variait d'un circuit à l'autre. Qui Button estime-t-il être le plus fort parmi ces quatre équipes ?

Le quintuple vainqueur de GP, aujourd'hui expert en GP pour Sky Sports F1, répond : "Les dix dernières années ont été marquées par Mercedes et Red Bull Racing, donc je devrais dire - Mercedes. J'aimerais bien citer Ferrari, et les Italiens ont effectivement fait de beaux progrès au cours de la saison. Mais j'ai confiance en Mercedes pour 2024. Est-ce que cela suffira alors contre Red Bull Racing, je ne le sais pas".

Button se félicite : "Le talent ne manque vraiment pas chez les adversaires de Red Bull Racing. Je sais, pour l'avoir vécu chez McLaren, à quel point Lewis est fort. Et George Russell a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait le battre".



"Mais je suis aussi très impressionné par le duo McLaren. Oscar Piastri a laissé entrevoir à plusieurs reprises en 2023 le potentiel qu'il possède, il sera plus constant en 2024 et mettra encore plus de pression sur Norris".



Le succès est en grande partie une question de tête dans le sport automobile, et Button fait remarquer : "Lewis a eu tellement de succès, mais depuis deux ans, il n'a pas gagné. Cela peut provoquer deux réactions. Un pilote se résignerait peut-être à dire : 'Ça ne sert à rien, cela fait deux saisons que je n'ai pas pu gagner, je pense que je vais arrêter'".



"Mais chez Lewis, je reconnais cette faim, il veut absolument gagner à nouveau, et quand je regarde ses performances, sa vitesse est toujours aussi exceptionnelle. En même temps, il a l'air plus serein et fait moins d'erreurs. Je pense qu'il est un meilleur pilote qu'à l'époque où il courait de titre en titre".





