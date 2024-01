Jenson Button: Cosa pensa che siano in grado di fare la Ferrari e Hamilton

Rispetto per la magnifica stagione 2023 della Red Bull Racing, con 21 vittorie in 22 gare del campionato mondiale. Ma l'inglese Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 nel 2009, parla certamente con il cuore di molti tifosi quando dice: "Come spettatore, mi piacerebbe vedere qualche squadra in più davanti".

Gli avversari della Red Bull Racing nel 2023 sono stati caratterizzati da un vivace flusso e riflusso: La Aston Martin è stata inizialmente la prima sfidante, seguita dalla Mercedes, poi dalla Ferrari e dalla McLaren, che variavano da pista a pista. Chi pensa che Button sia il più forte di questi quattro team?

Il 15 volte vincitore di un GP, ora opinionista di Sky Sports F1, dice: "Gli ultimi dieci anni sono stati dominati da Mercedes e Red Bull Racing, quindi direi Mercedes. Mi piacerebbe dire la Ferrari, e gli italiani hanno effettivamente fatto notevoli progressi nel corso della stagione. Ma ho molta fiducia nella Mercedes per il 2024. Non so se sarà sufficiente contro la Red Bull Racing".

Button elogia: "Gli avversari della Red Bull Racing non mancano certo di talento. So per esperienza personale del periodo trascorso insieme alla McLaren quanto sia forte Lewis. E George Russell ha dimostrato più volte di poterlo battere".



"Ma anche il duo McLaren mi fa una grande impressione. Oscar Piastri ha mostrato il suo potenziale in alcune occasioni nel 2023, guiderà con maggiore costanza nel 2024 e metterà Norris ancora più sotto pressione".



Il successo nel motorsport è in gran parte una questione di testa, e Button sottolinea: "Lewis ha avuto un grande successo, ma è rimasto due anni senza vincere. Questo può provocare due reazioni. Un pilota potrebbe rassegnarsi: 'È inutile, sono due stagioni che non riesco a vincere, penso che smetterò'".



"Ma nel caso di Lewis, riconosco questa fame, ha una voglia matta di vincere di nuovo, e quando guardo le sue prestazioni, la sua velocità è eccezionale come sempre. Allo stesso tempo, però, sembra più sicuro di sé e commette meno errori. Penso che sia un pilota migliore rispetto a quando passava di titolo in titolo".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas