Jenson Button: O que pensa que a Ferrari e Hamilton são capazes de fazer

Respeito pela magnífica época de 2023 da Red Bull Racing, com 21 vitórias em 22 corridas do campeonato do mundo. Mas o inglês Jenson Button, Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2009, fala certamente do coração de muitos fãs quando diz: "Como espetador, gostaria de ver mais algumas equipas na frente".

Os adversários da Red Bull Racing em 2023 foram caracterizados por um animado fluxo e refluxo: A Aston Martin foi inicialmente a primeira adversária, seguida da Mercedes, depois da Ferrari e da McLaren, que variaram de pista para pista. Quem é que Button considera ser a mais forte destas quatro equipas?

O 15 vezes vencedor de GPs, agora comentador de GPs na Sky Sports F1, diz: "Os últimos dez anos foram dominados pela Mercedes e pela Red Bull Racing, por isso teria de dizer Mercedes. Gostaria de dizer Ferrari, e os italianos fizeram de facto progressos consideráveis ao longo da época. Mas tenho muita fé na Mercedes para 2024. Se isso será suficiente contra a Red Bull Racing, eu não sei".

Button elogia: "Não há certamente falta de talento entre os adversários da Red Bull Racing. Sei, por experiência própria do tempo que passámos juntos na McLaren, como o Lewis é forte. E George Russell já mostrou várias vezes que o pode vencer".



"Mas a dupla da McLaren também me impressiona muito. Oscar Piastri mostrou o seu potencial algumas vezes em 2023, vai conduzir de forma mais consistente em 2024 e colocar Norris sob ainda mais pressão."



O sucesso no desporto automóvel é, em grande parte, uma questão de espírito, e Button salienta: "O Lewis teve tanto sucesso, mas está há dois anos sem vencer. Isso pode provocar duas reacções. Um piloto pode resignar-se: 'Não vale a pena, não consigo ganhar há duas épocas, acho que vou parar'".



"Mas com o Lewis, reconheço esta fome, ele está desesperado por voltar a ganhar, e quando olho para as suas prestações, a sua velocidade é tão extraordinária como sempre. Ao mesmo tempo, ele parece mais equilibrado e comete menos erros. Penso que é um piloto melhor do que quando andava de título em título."





