Ecclestone: Schumacher mais impiedoso do que Verstappen

Bernie Ecclestone (93), chefe de longa data da Fórmula 1, reconhece em Max Verstappen traços da lenda Michael Schumacher. No entanto, Schumi tinha algo a mais do que o atual campeão.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Bernie Ecclestone testemunhou a era Michael Schumacher do início ao fim; afinal, o britânico foi o principal promotor de longa data da categoria rainha do desporto automóvel.

Após a aquisição da Fórmula 1 pela Liberty Media em 2017, Ecclestone foi substituído como Diretor-Geral da Fórmula 1, mas continua a acompanhar as corridas. E compara o dominador do passado (Schumacher) com o dominador de hoje (Verstappen).

"Max Verstappen tem um pouco dele", disse Ecclestone à Agência Alemã de Imprensa. "Mas Max não é tão impiedoso como Michael era, porque Michael nunca pensou em comprometer-se". Schumacher era "um pouco mais impiedoso" no asfalto.

Verstappen conquistou seu terceiro tricampeonato consecutivo em 2023; na última temporada, o holandês comemorou 19 vitórias em 22 corridas. Resta saber se a Red Bull Racing será igualmente dominante em 2024. A Mercedes, em particular, terá como objetivo atacar novamente o topo, com Lewis Hamilton a tentar conquistar o seu oitavo título de campeão do mundo, o que o levaria a ultrapassar Schumacher.

No entanto, as Flechas de Prata têm uma diferença considerável a recuperar em relação a Verstappen e companhia.

Ecclestone não invejaria Hamilton pelo seu oitavo título de campeão mundial. "Espero que ele consiga. Então ele faria história", disse o britânico.