Phraseur : les meilleures phrases de la Formule 1

La pause hivernale est en cours, mais lorsque les équipes présentent leurs voitures, on les ressort, les phrases légendaires. Nous en avons sélectionné quelques-unes.

Elles existent, les citations croustillantes. Les moments où les pilotes de Formule 1 se lâchent encore une fois. Les moments où les attachés de presse deviennent pâles.

Les moments où des pilotes comme Lewis Hamilton, Fernando Alonso ou Max Verstappen sont au mieux de leur forme et font les gros titres.

Malheureusement, l'ennui l'emporte trop souvent. Le bla-bla de l'unité, qui est malheureusement très souvent très fatigant. Ce n'est pas une maladie de la Formule 1, car le discours mollasson et inexpressif des relations publiques se retrouve presque partout dans le sport de haut niveau. Surtout là où il y a beaucoup d'argent en jeu, où l'attention est grande.

Les porte-parole se tiennent volontiers à côté du protagoniste, comme un rappel à l'ordre pour rester politiquement correct.

Lorsque la phase de préparation de la nouvelle saison commence, les formules toutes faites ont de nouveau le vent en poupe, même un peu plus que d'habitude, car il ne faut pas en dire trop.

Nous vous présentons la collection (non exhaustive !) de tous les mots que les stars de la Formule 1 pourraient, selon nous, s'épargner... ??

Ce fut une journée productive.

(Chez nous aussi)

Nous avons pu faire de nombreux tours de piste.

(Eh bien)

Nous avons encore beaucoup de travail à faire.

(Ne le sommes-nous pas tous ?)

Nous ne saurons où nous en sommes que lors de la première séance de qualification.

(Ennuyeux)

Nous avons eu un problème avec la voiture ?

(Peut-on être plus vague ?)?

La course n'est que demain et les points ne seront distribués qu'en course ?

(Merci beaucoup pour l'information) ??

Nous avons tout donné.

(Enfin, j'espère !)?

Nous avons donné 200% ?

(Veuillez dessiner)

Voyons ce qui est possible dans la course ?

(Tout est possible) ?

Tout est possible ?

(Disons-le !)?

Nous devons maintenant nous concentrer sur un bon résultat. ?

(Vraiment ? Nous pensions que vous profitiez de la belle vue...) ?

La course sera longue / La course sera difficile ?

(Et nous qui pensions que ce serait une petite virée...) ?

On ne sait pas ce que le temps va faire ?

(Seul le bon Dieu le sait) ?

Les pneus sont cruciaux et il nous faut une bonne stratégie ?

(Depuis quand ?)?

Nous mettrons toutes les chances de notre côté ?

(Et nous craignions déjà que l'on veuille en laisser passer la moitié...)

Il faut prendre un bon départ ?

(Cela nous surprend maintenant...) ?

Nous devons tirer le meilleur parti de notre package actuel ?

(Non, vraiment ?)?

Je suis toujours content de venir... (Indiquez ici la destination de votre choix pour le championnat du monde) ?

(Avez-vous déjà entendu un pilote dire qu'il n'aime pas la course à venir ?)?

Nous espérons pouvoir mettre la pression sur ceux qui nous précèdent.

(En français moderne, cela s'appelle le racing).

Nous essayons de faire de notre mieux ?

(N'est-ce pas le travail d'une équipe de Formule 1 ?)?

La course est imprévisible ?

(Heureusement, sinon ce serait un peu ennuyeux...)

J'espérais un meilleur tour... ?

(et nous à une vraie déclaration)

Nous aurions pu faire mieux.

(Aurait pu, aurait pu, chaîne de vélo)