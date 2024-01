Exjefe de estrategia: Por eso Vettel era intimidante

Bernadette Collins sabe lo que hace vibrar a los grandes pilotos de carreras. Después de todo, ha trabajado con Jenson Button, Nico Hülkenberg y Sergio Pérez a lo largo de su carrera. Hizo sus primeras prácticas en McLaren a los 20 años y más tarde trabajó como ingeniera de rendimiento en la tradicional escudería. Comenzó en Aston Martin (antes Racing Point) en 2015 como ingeniera de estrategia y más tarde se convirtió en Jefa de Estrategia.

Era conocida por dar instrucciones claras y marcar el rumbo. Sin embargo, trabajar con Sebastian Vettel supuso un nuevo reto. Cuando Vettel pasó de Ferrari a Aston Martin en 2021, era bien conocida su reputación de piloto crítico que expresaba sus opiniones públicamente. Ya había demostrado este comportamiento varias veces en Ferrari.

Collins se enfrentaba ahora a la tarea de trabajar con uno de los pilotos más exigentes y directos del panorama. Un reto que añadió otra faceta fascinante a su carrera en la Fórmula 1. En el podcast "Beyond the Grid", "Bernie" reveló que la noticia del cambio fue, por tanto, bastante perturbadora para ella.

"Fue muy intimidante cuando te das cuenta de que él había sido tan crítico en el pasado", dijo, "además siempre hacía muchas preguntas en las reuniones de estrategia. Siempre estaba al tanto de todo y quería entender los planes".

El reto para la estratega se vio agravado por un factor importante: no pudo asistir a las primeras pruebas de conducción tras la llegada de Vettel a Aston Martin. Esto dificultó considerablemente el establecimiento rápido de una relación de trabajo eficaz con el tetracampeón del mundo. En el dinámico mundo de la Fórmula 1, la química entre piloto y equipo es crucial, ya sea en términos de ingeniería de carrera o de decisiones estratégicas.

La ausencia en los entrenamientos supuso la pérdida de un tiempo valioso durante el cual normalmente se produce la puesta a punto entre el piloto y el equipo de estrategia.

El trabajo en equipo es esencial en la Fórmula 1

Red Bull Racing y Max Verstappen, por ejemplo, están demostrando actualmente cómo funciona el trabajo en equipo con éxito y lo que puede lograr, ya sea en las entretenidas interacciones entre el campeón del mundo y su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase o en la colaboración entre Verstappen y el equipo de tácticas dirigido por la estratega jefe Hannah Schmitz. "Lo único que quieres es empezar bien. Era muy importante empezar con buen pie", dijo Collins.

Eso funcionó sin las pruebas de conducción. Collins y Vettel encajaron muy bien, tanto personal como profesionalmente. El propio Vettel era "personalmente mucho más simpático de lo que esperaba", dijo, "pero quizá eso se debiera a las expectativas, pero la relación era realmente estupenda". También porque Vettel entendía "muy bien" "lo que quieres conseguir y por qué podría no funcionar", dijo.

Talentos ocultos de Vettel

Otro punto: la muy buena memoria de Vettel. "Repasó carreras anteriores y luego dijo: '¿Qué tal en, no sé, 2010? Y yo le dije: 'No he mirado tan atrás'. Pero entonces tienes que volver atrás y mirarlo", dijo Collins.

También reveló que Vettel tenía talentos que los espectadores no podían reconocer a primera vista. Pero estas habilidades son las que hacen a un campeón. "Muchos de los grandes pilotos, como Sebastian, eran capaces de hacerse una idea muy precisa de lo que ocurría a su alrededor y de lo que se intentaba hacer con la estrategia", explicó, "podía visualizar las líneas que teníamos sobre el papel como si estuvieran ocurriendo en la vida real".

Vettel, conocido por su intensa implicación en el proceso de las carreras, se comunicaba principalmente a través de su ingeniero de carrera, pero no perdía la oportunidad de participar activamente en las discusiones estratégicas. Vettel también dio forma a la manera en que el equipo desarrollaba y aplicaba las estrategias, aportando su experiencia e intelecto al proceso de planificación.

"A menudo oyes eso de los pilotos que están en forma y pueden mirar las pantallas durante la carrera y decir: 'Fulano se ha parado. Sé lo que va a pasar a continuación', y visualizan cómo podría ser", dice Collins.

En 2021 y 2022, por desgracia, sólo hubo escasos momentos de esplendor deportivo. Su tiempo juntos en Aston Martin llegó a un final prematuro cuando Collins dejó el equipo tras el Gran Premio de Hungría de 2022. Curiosamente, esta carrera coincidió con el anuncio de Vettel de que se retiraría de la Fórmula 1 al final de la temporada.

Tras la carrera, Vettel habló por radio: "¿Me oye Bernie? Casi se me olvida. Gracias por... Sólo estuve aquí contigo dos años -uno y medio-, pero fue divertido y eres una gran persona. Gracias, un beso grande". Su ingeniero de carrera respondió: "Está muy sonrojada, Sebastian".

Robando el show

Porque el agradecimiento significó mucho para ella. "Habría significado aún más si no me hubiera robado el espectáculo", se rió, refiriéndose al anuncio de retirada de Vettel. Sin embargo, fue el final perfecto de una larga trayectoria en la Fórmula 1 para la piloto de 37 años, que ahora trabaja como comentarista de televisión y analiza las estrategias para Sky y F1 TV. "En cierto modo abrazó lo que estábamos haciendo y se involucró", dijo: "Y luego tener ese tipo de relación, hasta el punto de estar agradecido por el trabajo que haces, fue una sensación muy especial y es agradable ser respetado a ese nivel".