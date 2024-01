L'ex-chef de la stratégie : voilà pourquoi Vettel était intimidant

Bernadette Collins sait comment fonctionnent les grands pilotes de course. Au cours de sa carrière, elle a travaillé avec Jenson Button, Nico Hülkenberg et Sergio Pérez. Elle a effectué son premier stage chez McLaren à l'âge de 20 ans et a ensuite travaillé comme ingénieur de performance pour l'écurie de course traditionnelle. Chez Aston Martin (anciennement Racing Point), elle a débuté en 2015 en tant qu'ingénieure stratégique, avant de devenir chef de la stratégie.

Elle était connue pour donner des instructions claires et indiquer la direction à suivre. Mais la collaboration avec Sebastian Vettel a apporté un nouveau défi. Lorsque Vettel est passé de Ferrari à Aston Martin en 2021, sa réputation de pilote critique, n'hésitant pas à exprimer publiquement ses opinions, était connue de tous. Il avait déjà fait preuve de ce comportement à plusieurs reprises chez Ferrari.

Collins se trouvait maintenant confronté à la tâche de travailler avec l'un des pilotes les plus exigeants et les plus directs du peloton. Un défi qui a enrichi son parcours en Formule 1 d'une autre facette fascinante. Dans le podcast "Beyond the Grid", "Bernie" a révélé que la nouvelle de ce changement l'avait donc tout à fait bouleversée.

"C'était très intimidant quand on sait qu'il a été si critique par le passé", a-t-elle déclaré. "Même dans les réunions de stratégie, il posait toujours beaucoup de questions. Il était toujours au courant de tout et voulait comprendre les plans".

Le défi pour la stratège a été renforcé par un facteur essentiel : elle n'a pas pu être présente lors des premiers essais après l'arrivée de Vettel chez Aston Martin. Cette circonstance a considérablement compliqué la mise en place rapide d'une relation de travail efficace avec le quadruple champion du monde. Dans le monde très dynamique de la Formule 1, l'alchimie entre le pilote et l'équipe est cruciale, qu'il s'agisse de l'ingénieur de course ou des décisions stratégiques.

Son absence lors des essais a entraîné la perte d'un temps précieux, au cours duquel le pilote et l'équipe stratégique se mettent normalement d'accord.

Le travail d'équipe est essentiel en Formule 1

Red Bull Racing et Max Verstappen, par exemple, prouvent actuellement comment le travail d'équipe peut être couronné de succès et ce qu'il peut apporter, que ce soit dans les interactions amusantes entre le champion du monde et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase ou dans la collaboration entre Verstappen et l'équipe tactique autour de la stratège en chef Hannah Schmitz. "Tu veux simplement partir du bon pied. Il était très important de partir du bon pied", a déclaré Collins.

Cela a ensuite fonctionné sans les essais. Le courant est bien passé entre Collins et Vettel, tant sur le plan humain que professionnel. Vettel lui-même a été "personnellement beaucoup plus gentil que ce à quoi je m'attendais", a-t-elle déclaré, "mais c'était peut-être seulement dû aux attentes, mais la relation était vraiment géniale". Et aussi parce que Vettel avait "une très bonne compréhension" de "ce que tu veux atteindre et pourquoi cela ne fonctionne peut-être pas", a-t-elle ajouté.

Les talents cachés de Vettel

Autre point : la très bonne mémoire de Vettel. "Il a passé en revue les courses précédentes et a ensuite dit : 'Et si on faisait comme à l'époque, je ne sais pas, en 2010 ? Et je lui ai répondu : 'Je n'ai pas regardé aussi loin en arrière'. Mais ensuite, il faut revenir en arrière et regarder ça", a déclaré Collins.

Elle a également révélé que Vettel avait des talents que les spectateurs ne pouvaient pas reconnaître au premier coup d'œil. Mais ce sont ces capacités qui font un champion. "Beaucoup de grands pilotes, comme Sebastian l'était, pouvaient vraiment se construire une bonne image de ce qui se passait autour d'eux et de ce que vous essayiez de faire avec la stratégie", a-t-elle déclaré. "Il pouvait imaginer les lignes que nous avions sur le papier comme si elles se produisaient dans la vraie vie".

Vettel, connu pour son implication intense dans le processus de course, communiquait certes principalement par l'intermédiaire de son ingénieur de course, mais il ne se privait pas de prendre une part active aux discussions stratégiques. Vettel a ainsi également influencé la manière dont l'équipe développait et mettait en œuvre des stratégies, apportant son expérience et son intelligence au processus de planification.

"On entend souvent cela de la part des pilotes qui sont en forme et capables de regarder les écrans pendant la course et de dire : 'Untel s'est arrêté. Je sais ce qui va se passer ensuite' - et ils se font une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler", explique Collins.

Les années 2021 et 2022 n'ont malheureusement connu que de maigres moments de gloire sportive. Leur période commune chez Aston Martin a pris fin prématurément lorsque Collins a quitté l'équipe après le Grand Prix de Hongrie 2022. Il est intéressant de noter que cette course a coïncidé avec l'annonce par Vettel de son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison.

Après la course, Vettel s'est manifesté à la radio : "Bernie m'entend-il ? J'ai failli oublier. Merci pour ... Je ne suis resté que deux ans - un an et demi - avec toi, mais c'était amusant et tu es une personne formidable. Merci, gros bisous". Son ingénieur de course a répondu : "Elle a bien rougi, Sebastian".

Voler la vedette

Car les remerciements ont beaucoup compté pour elle. "Cela aurait signifié encore plus s'il ne m'avait pas volé la vedette", dit-elle en riant en pensant à l'annonce de la retraite de Vettel. Malgré tout, c'était la conclusion parfaite d'un long voyage en Formule 1 pour cette femme aujourd'hui âgée de 37 ans, qui travaille désormais comme experte TV et analyse les stratégies pour Sky et F1 TV. "Il a pour ainsi dire accepté ce que nous avons fait et s'est mis derrière et a participé", a-t-elle déclaré : "Et puis avoir ce genre de relation jusqu'au point où il était reconnaissant pour le travail que vous y avez mis, c'était un sentiment très spécial, et c'est agréable d'être respecté à ce niveau".