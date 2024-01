L'ex capo della strategia: ecco perché Vettel era intimidatorio

Bernadette Collins sa cosa fa scattare i grandi piloti. Dopo tutto, nella sua carriera ha lavorato con Jenson Button, Nico Hülkenberg e Sergio Pérez. A vent'anni ha svolto il suo primo stage presso la McLaren e successivamente ha lavorato come ingegnere delle prestazioni presso la tradizionale scuderia. Nel 2015 ha iniziato a lavorare alla Aston Martin (ex Racing Point) come ingegnere di strategia e successivamente è diventata responsabile della strategia.

Era nota per dare istruzioni chiare e stabilire la direzione. Tuttavia, lavorare con Sebastian Vettel ha portato una nuova sfida. Quando Vettel è passato dalla Ferrari all'Aston Martin nel 2021, era nota la sua reputazione di pilota critico che esprimeva pubblicamente le sue opinioni. Aveva già dimostrato questo comportamento diverse volte alla Ferrari.

Collins si trovò ora ad affrontare il compito di lavorare con uno dei piloti più esigenti e diretti del settore. Una sfida che aggiungeva un'altra affascinante sfaccettatura alla sua carriera in Formula 1. Nel podcast "Beyond the Grid", "Bernie" ha rivelato che la notizia del cambio è stata piuttosto sconvolgente per lei.

"È stato molto intimidatorio quando ti rendi conto che in passato era stato così critico", ha detto "Faceva sempre un sacco di domande anche nelle riunioni di strategia. Era sempre al corrente di tutto e voleva capire i piani".

La sfida per la stratega è stata aggravata da un fattore importante: non ha potuto partecipare ai primi test drive dopo l'arrivo di Vettel in Aston Martin. Questo ha reso molto più difficile stabilire rapidamente un rapporto di lavoro efficace con il quattro volte campione del mondo. Nel mondo altamente dinamico della Formula 1, la chimica tra pilota e squadra è fondamentale, sia in termini di ingegneri di gara che di decisioni strategiche.

L'assenza dai test ha comportato la perdita di tempo prezioso, durante il quale normalmente avviene la messa a punto tra il pilota e il team strategico.

Il lavoro di squadra è essenziale in Formula 1

La Red Bull Racing e Max Verstappen, ad esempio, stanno attualmente dimostrando come funziona il lavoro di squadra e quali risultati può raggiungere, sia nelle divertenti interazioni tra il campione del mondo e il suo ingegnere di gara Gianpiero Lambiase, sia nella collaborazione tra Verstappen e il team di tattica guidato dal capo stratega Hannah Schmitz. "Si vuole solo partire nel modo giusto. Era molto importante partire con il piede giusto", ha detto Collins.

La cosa ha funzionato anche senza i test drive. Collins e Vettel si sono trovati bene, sia dal punto di vista personale che professionale. Vettel stesso è stato "personalmente molto più gentile di quanto mi aspettassi", ha detto la Collins, "ma forse era solo una questione di aspettative, ma il rapporto è stato davvero ottimo". Anche perché Vettel aveva "un'ottima comprensione" di "ciò che si vuole ottenere e perché potrebbe non funzionare", ha detto.

Talenti nascosti di Vettel

Un altro punto: l'ottima memoria di Vettel. "Ha esaminato le gare precedenti e poi ha detto: 'Che ne dici di tornare indietro, non so, al 2010? E io ho risposto: 'Non ho guardato così indietro'. Ma poi devi tornare indietro e guardare", ha detto Collins.

Ha anche rivelato che Vettel ha delle doti che gli spettatori non riescono a riconoscere a prima vista. Ma sono proprio queste doti a fare un campione. "Molti grandi piloti, come lo era Sebastian, sono in grado di costruire un'immagine molto buona di ciò che accade intorno a loro e di ciò che si sta cercando di fare con la strategia", ha detto Collins. "Riusciva a visualizzare le linee che avevamo sulla carta come se stessero accadendo nella vita reale".

Vettel, noto per il suo intenso coinvolgimento nel processo di gara, comunicava principalmente attraverso il suo ingegnere di gara, ma non perdeva l'occasione di partecipare attivamente alle discussioni strategiche. Vettel ha anche influenzato il modo in cui il team ha sviluppato e implementato le strategie, apportando la sua esperienza e il suo intelletto al processo di pianificazione.

"Spesso si sente dire dai piloti che sono in forma e in grado di guardare gli schermi durante la gara e dire: 'Tal dei tali si è fermato. So cosa succederà dopo', e visualizzano come potrebbe essere", dice Collins.

Nel 2021 e nel 2022, purtroppo, ci sono stati solo pochi momenti di splendore sportivo. Il loro periodo insieme all'Aston Martin si è concluso prematuramente quando Collins ha lasciato la squadra dopo il Gran Premio d'Ungheria del 2022. È interessante notare che questa gara ha coinciso con l'annuncio di Vettel di volersi ritirare dalla Formula 1 al termine della stagione.

Dopo la gara, Vettel ha parlato alla radio: "Bernie mi sente? Me ne ero quasi dimenticato. Grazie per... Sono stato qui con te solo per due anni - uno e mezzo - ma è stato divertente e tu sei una grande persona. Grazie, un bacio grande". Il suo ingegnere di gara ha risposto: "È piuttosto arrossata, Sebastian".

Rubare la scena

Perché il ringraziamento ha significato molto per lei. "Avrebbe significato ancora di più se non avesse rubato la scena", ha riso, riferendosi all'annuncio del ritiro di Vettel. Tuttavia, è stata la conclusione perfetta di un lungo percorso in Formula 1 per la 37enne, che ora lavora come opinionista televisiva e analizza le strategie per Sky e F1 TV. "Ha abbracciato quello che stavamo facendo, ci ha sostenuto e si è lasciato coinvolgere", ha detto: "E poi avere quel tipo di rapporto, al punto da essere grato per il lavoro che hai svolto, è stata una sensazione molto speciale ed è bello essere rispettati a quel livello".