Ex-chefe de estratégia: É por isso que Vettel era intimidante

Quando a mudança de Sebastian Vettel para a Aston Martin foi finalizada, Bernadette Collins teve de engolir com força. A reputação do alemão precedeu-o, o que intimidou um pouco a directora de estratégia.

Bernadette Collins sabe o que faz vibrar os grandes pilotos de corridas. Afinal de contas, trabalhou com Jenson Button, Nico Hülkenberg e Sergio Pérez durante a sua carreira. Fez o seu primeiro estágio na McLaren quando tinha 20 e poucos anos e mais tarde trabalhou como engenheira de desempenho na tradicional equipa de corridas. Começou na Aston Martin (antiga Racing Point) em 2015 como engenheira de estratégia e mais tarde tornou-se Directora de Estratégia.

Era conhecida por dar instruções claras e definir a direção. No entanto, trabalhar com Sebastian Vettel trouxe um novo desafio. Quando Vettel se mudou da Ferrari para a Aston Martin em 2021, a sua reputação de piloto crítico que expressava publicamente as suas opiniões era bem conhecida. Ele já havia demonstrado esse comportamento várias vezes na Ferrari.

Collins tinha agora pela frente a tarefa de trabalhar com um dos pilotos mais exigentes e directos do mundo. Um desafio que acrescentou outra faceta fascinante à sua carreira na Fórmula 1. No podcast "Beyond the Grid", "Bernie" revelou que a notícia da mudança foi, por isso, bastante perturbadora para ela.

"Foi muito intimidante quando nos apercebemos que ele tinha sido tão crítico no passado", disse ela. "Ele também fazia sempre muitas perguntas nas reuniões de estratégia. Estava sempre a par de tudo e queria perceber os planos."

O desafio para a estrategista foi agravado por um fator importante: ela não pôde participar dos primeiros testes de direção após a chegada de Vettel à Aston Martin. Este facto tornou consideravelmente mais difícil estabelecer rapidamente uma relação de trabalho eficaz com o tetracampeão mundial. No mundo altamente dinâmico da Fórmula 1, a química entre o piloto e a equipa é crucial, seja em termos do engenheiro de corrida ou das decisões estratégicas.

A ausência nos testes significou a perda de um tempo valioso durante o qual normalmente ocorre a afinação entre o piloto e a equipa estratégica.

O trabalho de equipa é essencial na Fórmula 1

A Red Bull Racing e Max Verstappen, por exemplo, estão atualmente a demonstrar como o trabalho de equipa funciona e o que pode alcançar, quer nas interacções divertidas entre o campeão do mundo e o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase, quer na colaboração entre Verstappen e a equipa tática liderada pela estratega-chefe Hannah Schmitz. "Só queremos começar bem. Era muito importante começar com o pé direito", disse Collins.

Isso funcionou sem os test drives. Collins e Vettel encaixaram-se bem, tanto a nível pessoal como profissional. O próprio Vettel era "pessoalmente muito mais simpático do que eu esperava", disse ela, "mas talvez isso se devesse apenas às expectativas, mas a relação era realmente óptima". Também porque Vettel tinha "uma compreensão muito boa" do "que se quer alcançar e porque é que isso pode não funcionar", afirmou.

Talentos ocultos de Vettel

Outro ponto: a excelente memória de Vettel. "Ele analisou as corridas anteriores e depois disse: 'Que tal em, sei lá, 2010? E então eu disse: 'Não olhei para trás até agora'. Mas depois temos de voltar atrás e ver o que se passou", disse Collins.

Ela também revelou que Vettel tinha talentos que os espectadores não conseguiam reconhecer à primeira vista. Mas são essas habilidades que fazem um campeão. "Muitos dos grandes pilotos, como Sebastian, conseguiam construir uma imagem muito boa do que estava a acontecer à sua volta e do que se estava a tentar fazer com a estratégia", disse ela. "Ele conseguia visualizar as linhas que tínhamos no papel como se estivessem a acontecer na vida real."

Vettel, conhecido pelo seu intenso envolvimento no processo de corrida, comunicava principalmente através do seu engenheiro de corrida, mas não perdia a oportunidade de participar ativamente nas discussões estratégicas. Vettel também moldou a forma como a equipa desenvolveu e implementou estratégias, trazendo a sua experiência e intelecto para o processo de planeamento.

É frequente ouvirmos isso dos pilotos que estão em forma e são capazes de olhar para os ecrãs durante a corrida e dizer: "fulano parou. Eu sei o que vai acontecer a seguir' - e eles visualizam como isso pode ser", diz Collins.

Em 2021 e 2022, infelizmente, houve apenas momentos esparsos de esplendor desportivo. O seu tempo juntos na Aston Martin chegou a um fim prematuro quando Collins deixou a equipa após o Grande Prémio da Hungria de 2022. Curiosamente, esta corrida coincidiu com o anúncio de Vettel de que se iria retirar da Fórmula 1 no final da época.

Após a corrida, Vettel falou no rádio: "O Bernie está a ouvir-me? Quase me esquecia. Obrigado por ... Só estive aqui contigo durante dois anos - um ano e meio - mas foi divertido e és uma pessoa fantástica. Obrigado, um grande beijo". O seu engenheiro de corrida respondeu: "Ela está muito corada, Sebastian".

Roubar o espetáculo

Porque o agradecimento significou muito para ela. "Teria significado ainda mais se ele não tivesse roubado o espetáculo", riu-se ela, referindo-se ao anúncio da reforma de Vettel. No entanto, foi o final perfeito de uma longa jornada na Fórmula 1 para a jovem de 37 anos, que agora trabalha como comentarista de TV e analisa as estratégias para a Sky e a F1 TV. "Ele abraçou o que estávamos a fazer, apoiou-o e envolveu-se", disse ela. "E depois ter esse tipo de relação, ao ponto de ele estar grato pelo trabalho que fizemos, foi um sentimento muito especial e é bom ser respeitado a esse nível."