Goethe : un coéquipier de Verstappen "serait épatant

Oliver Goethe a de grands modèles. Le jeune homme de 19 ans, dont le père Roald est allemand et la mère Birgitte danoise, fait désormais partie de l'équipe de jeunes pilotes de Red Bull. Et là, les pilotes qu'on admire en tant que jeune pilote sont évidents.

"J'ai toujours aimé Sebastian Vettel, qui est aussi issu de la relève de Red Bull. Il avait de l'humour et de l'attitude. J'aimerais bien suivre ses traces", a déclaré Goethe à la dpa.

"Mais je lève aussi les yeux vers Max Verstappen, qui domine la Formule 1. Être un jour son coéquipier, ce serait renversant".

Goethe sait qu'il a de grandes chances d'atteindre le sommet chez Red Bull. Mais il doit aussi livrer la marchandise. Il le sait aussi.

"Red Bull est une formidable opportunité pour moi. Si je suis performant, ils peuvent me donner la possibilité de me rapprocher de la Formule 1", a déclaré Goethe. "J'ai rencontré le Dr Helmut Marko (conseiller en sport automobile de Red Bull) et Christian Horner (directeur de l'équipe Red Bull). Ils m'ont dit très directement et clairement ce qu'ils attendaient de moi : des résultats. Ils veulent que je roule devant et pour cela, je fais de mon mieux".

Goethe disputera sa deuxième saison de Formule 3 en 2024. Il est passé pour cela de l'équipe Trident à Campos Racing. "Je veux me battre pour le championnat de Formule 3, j'ai maintenant plus d'expérience. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir", a déclaré Goethe, qui a terminé la dernière année de Formule 3 en huitième position sur 35 pilotes.

L'objectif est clair : "Mon but est la Formule 1. Je sais qu'il est très difficile d'y arriver parce que peu de jeunes pilotes font le saut. Mais je fais un pas après l'autre".

D'ailleurs, si vous avez remarqué son nom de famille : oui, l'un de ses ancêtres est le poète Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). "Je ne connais pas vraiment mon arbre généalogique, mais ma grand-mère et mon père m'ont parlé de ma lointaine parenté avec Johann Wolfgang von Goethe", explique le jeune homme de 19 ans.