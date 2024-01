Goethe: il compagno di squadra di Verstappen "sarebbe incredibile"

Oliver Goethe ha grandi modelli di riferimento. Il diciannovenne, il cui padre Roald è tedesco e la madre Birgitte danese, è ora membro della squadra junior della Red Bull. E i piloti a cui guarda come giovane pilota sono ovvi.

"Mi è sempre piaciuto Sebastian Vettel, anche lui proveniente dalla squadra junior della Red Bull. Aveva umorismo e attitudine. Mi piacerebbe seguire le sue orme", ha dichiarato Goethe alla dpa.

"Ma guardo anche a Max Verstappen, che domina la Formula 1. Essere il suo compagno di squadra un giorno sarebbe fantastico".

Goethe sa di avere grandi possibilità di arrivare in cima alla Red Bull. Tuttavia, deve anche fare dei risultati. Anche lui lo sa.

"La Red Bull è una grande opportunità per me. Se mi comporterò bene, potranno darmi l'opportunità di avvicinarmi alla Formula 1", ha dichiarato Goethe. "Ho incontrato il dottor Helmut Marko (consulente Red Bull per il motorsport) e Christian Horner (team principal Red Bull). Mi hanno detto in modo molto diretto e chiaro cosa si aspettano da me: risultati. Vogliono che io guidi davanti e io sto facendo del mio meglio per riuscirci".

Goethe disputerà la sua seconda stagione in Formula 3 nel 2024. È passato dal team Trident al Campos Racing. "Voglio lottare per il campionato in Formula 3, ora ho più esperienza. Credo di avere tutte le carte in regola per avere successo", ha dichiarato Goethe, che ha concluso la scorsa stagione di Formula 3 all'ottavo posto su 35 piloti.

L'obiettivo è chiaro: "Il mio obiettivo è la Formula 1. So che è molto difficile arrivarci perché solo pochi giovani piloti fanno il salto. Ma sto facendo un passo alla volta".

A proposito, se avete notato il cognome: sì, uno dei suoi antenati è il poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). "Non conosco esattamente il mio albero genealogico, ma mia nonna e mio padre mi hanno parlato di una lontana parentela con Johann Wolfgang von Goethe", racconta il 19enne.