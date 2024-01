Goethe: o companheiro de equipa de Verstappen "seria fantástico

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Oliver Goethe tem grandes exemplos a seguir. O jovem de 19 anos, cujo pai Roald é alemão e a mãe Birgitte é dinamarquesa, faz agora parte da equipa de juniores da Red Bull. E os pilotos que admira enquanto jovem piloto são óbvios.

"Sempre gostei de Sebastian Vettel, que também vem da equipa de juniores da Red Bull. Ele tinha humor e atitude. Gostaria de seguir os seus passos", disse Goethe à dpa.

"Mas também admiro o Max Verstappen, que domina a Fórmula 1. Ser seu companheiro de equipa um dia seria fantástico".

Goethe sabe que tem uma grande chance de chegar ao topo na Red Bull. No entanto, ele também tem que entregar. Ele também sabe disso.

"A Red Bull é uma grande oportunidade para mim. Se eu tiver um bom desempenho, eles podem dar-me a oportunidade de me aproximar da Fórmula 1", disse Goethe. "Encontrei-me com o Dr. Helmut Marko (consultor de desporto automóvel da Red Bull) e com Christian Horner (chefe de equipa da Red Bull). Eles disseram-me muito direta e claramente o que esperam de mim: resultados. Querem que eu conduza na frente e estou a fazer o meu melhor para o conseguir".

Goethe vai disputar a sua segunda época na Fórmula 3 em 2024. Mudou da equipa Trident para a Campos Racing. "Quero lutar pelo campeonato na Fórmula 3, tenho agora mais experiência. Acredito que tenho tudo o que preciso para ser bem sucedido", disse Goethe, que terminou a temporada de Fórmula 3 do ano passado em oitavo lugar entre 35 pilotos.

O objetivo é claro: "O meu objetivo é a Fórmula 1. Sei que é muito difícil lá chegar, porque são poucos os jovens pilotos que conseguem dar o salto. Mas estou a dar um passo de cada vez".

A propósito, se reparou no apelido: sim, um dos seus antepassados é o poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). "Não conheço exatamente a minha árvore genealógica, mas a minha avó e o meu pai falaram-me da minha relação distante com Johann Wolfgang von Goethe", diz o jovem de 19 anos.