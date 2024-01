Dichos legendarios de Steiner: "La mayor mier...".

Günther Steiner cimentó su estatus de culto con un desplante en toda regla. Utilizó la desagradable palabra con "F" nueve veces en apenas 30 segundos.

No era la primera vez que el jefe del equipo Haas sacaba el mazo verbalmente en el documental de Netflix "Drive to Survive", pero el momento en la segunda temporada es ahora tan icónico como el propio sudafricano.

Steiner es auténtico, honesto, directo y muy poco convencional: un auténtico original. Y una rareza en el circo multimillonario de la Fórmula 1. Una especie de alternativa al pulido producto de PS. Uno que se puede tocar.

Fue una sorpresa que Haas le enseñara la puerta. Muchos aficionados están tristes por el hecho de que sus sentidas e icónicas declaraciones hayan llegado a su fin. Hemos recopilado algunas declaraciones legendarias del piloto del Tirol del Sur.

"El coche era la mayor mierda jamás construida": Steiner sobre el Jaguar R3.

"No somos unos putos vendedores de helados".

"Cuando acabamos cuartos y quintos aquí, parecíamos putas estrellas del rock. Ahora parecemos un puñado de perdedores. Una panda de putos payasos". Steiner tras la carrera de Melbourne 2018.

"¿Le preocupa el sobrecalentamiento de los frenos? Conduce tan malditamente lento que no necesita los frenos" - Steiner sobre Mick Schumacher.

"No me está haciendo eso, joder. No me va a dar un puto portazo. Si no quiere volver, será mejor que me lo diga directamente. Puede irse a la mierda, le dije. Los dos, maldita sea. Tenemos a dos putos idiotas conduciendo para nosotros, no es aceptable y vamos a cambiar algo. Si fuera mi decisión ahora, ambos estaríamos despedidos". La reacción de Steiner tras una discusión con Kevin Magnussen en 2019.

"Lo mejor que nuestros pilotos podían aportar a la batalla era una pala: cavar aún más el agujero en el que estamos". Steiner tras el GP de Gran Bretaña de 2019

"Dile que se centre en conducir y no en quejarse". Steiner sobre Grosjean

"Johnny Herbert es un muy buen experto y puede ser crítico y polémico sin hacerlo personal. El tío de Mick no es lo suficientemente inteligente como para ver la diferencia, ¡creo!". Steiner sobre Ralf Schumacher

"El coche no era una mierda antes. Entonces, ¿por qué desarrollamos un coche que va muchísimo más lento?"

"Hago todo lo que puedo, pero no puedo hacer un buen coche de un coche de mierda".