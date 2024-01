Les phrases légendaires de Steiner : "Le plus gros morceau de..."

Günther Steiner a cimenté son statut de culte avec une solide tirade. Il a utilisé neuf fois le vilain mot "F", et ce en l'espace de 30 secondes seulement.

Ce n'était pas la première fois que le chef de l'équipe Haas sortait la masse verbale dans le documentaire de Netflix "Drive to Survive", mais ce moment de la deuxième saison est désormais aussi culte que le Tyrolien du Sud lui-même.

Steiner est authentique, honnête, droit et très original - un vrai original. Et dans le cirque des milliards de la Formule 1, c'est une rareté. Une sorte de contre-projet au produit PS poli comme un miroir. Une personne à toucher.

Le fait qu'il ait été mis à la porte par Haas a surpris. De nombreux fans sont tristes d'apprendre qu'il n'y a plus rien à dire. Nous avons rassemblé quelques déclarations légendaires du Tyrolien du Sud.

"Cette voiture était la plus grosse merde jamais construite" : Steiner à propos de la Jaguar R3.

"Nous ne sommes pas des putains de vendeurs de glace".

"Si nous terminons quatrième et cinquième ici, nous ressemblerons à des putains de rock stars. Là, on a l'air d'une bande de losers. Une bande de putains de clowns". Steiner après la course de Melbourne 2018.

"Il s'inquiète de la surchauffe des freins ? Il roule si sacrément lentement, il n'a pas besoin des freins" - Steiner à propos de Mick Schumacher.

"Il ne me fait pas ça, putain. Il ne claque pas ma porte, putain. S'il ne veut pas revenir, il ferait mieux de me le dire tout de suite. Il peut aller se faire foutre, je lui ai dit. Tous les deux, putain de merde. On a deux putains d'idiots qui conduisent pour nous, c'est inacceptable et on va changer quelque chose. Si c'était ma décision maintenant, on les virerait tous les deux". Réaction de Steiner après une dispute avec Kevin Magnussen en 2019.

"La meilleure chose que nos pilotes pouvaient apporter à la bataille était une pelle - pour creuser encore plus profondément le trou dans lequel nous sommes". Steiner après le GP de Grande-Bretagne 2019

"Dites-lui de se concentrer sur la conduite et non sur les jérémiades". Steiner à propos de Grosjean

"Johnny Herbert est un très bon expert et peut être critique et controversé sans en faire une affaire personnelle. L'oncle de Mick n'est pas assez intelligent pour y voir la différence, je pense !" Steiner à propos de Ralf Schumacher

"La voiture n'était pas un tas de merde avant. Alors pourquoi avons-nous développé une voiture qui va foutrement moins vite" ?

"Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas transformer une voiture de merde en une bonne voiture".