I detti leggendari di Steiner: "Il più grande pezzo di merda...".

Günther Steiner ha consolidato il suo status di culto con un'energica sfuriata. Ha usato la brutta parola con la F nove volte nello spazio di soli 30 secondi.

Non era la prima volta che il boss del team Haas tirava fuori verbalmente la mazza nel documentario di Netflix "Drive to Survive", ma il momento della seconda stagione è ormai iconico quanto l'altoatesino stesso.

Steiner è autentico, onesto, diretto e molto anticonvenzionale: un vero originale. E una rarità nel circo miliardario della Formula 1. Una sorta di alternativa ai personaggi altamente rifiniti. Una sorta di alternativa al lucidissimo prodotto PS. Un prodotto che si può toccare.

È stata una sorpresa che gli sia stata mostrata la porta dalla Haas. Molti fan sono rattristati dal fatto che i suoi commenti accorati e iconici siano finiti. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni leggendarie dell'altoatesino.

"La macchina era il più grande pezzo di merda mai costruito": Steiner sulla Jaguar R3.

"Non siamo venditori di gelati del cazzo".

"Quando arrivavamo quarti e quinti qui, sembravamo delle fottute rockstar. Ora sembriamo un gruppo di perdenti. Un gruppo di fottuti pagliacci". Steiner dopo la gara di Melbourne del 2018.

"Si preoccupa del surriscaldamento dei freni? Guida così dannatamente piano, non ha bisogno dei freni" - Steiner su Mick Schumacher

"Non mi sta facendo questo, cazzo. Non mi sbatte la porta. Se non vuole tornare, è meglio che me lo dica subito. Può andare a farsi fottere, gli ho detto. Tutti e due, cazzo. Abbiamo due fottuti idioti che guidano per noi, non è accettabile e cambieremo qualcosa. Se avessi deciso io ora, saremmo stati licenziati entrambi". La reazione di Steiner dopo un litigio con Kevin Magnussen nel 2019.

"La cosa migliore che i nostri piloti potevano apportare alla battaglia era una pala - per scavare la buca in cui siamo ancora più profondi". Steiner dopo il GP di Gran Bretagna 2019

"Digli di concentrarsi sulla guida e non sulle lamentele". Steiner su Grosjean

"Johnny Herbert è un ottimo esperto e sa essere critico e polemico senza metterla sul personale. Lo zio di Mick non è abbastanza intelligente da capire la differenza, credo!". Steiner su Ralf Schumacher

"La macchina non era un mucchio di merda prima. Allora perché abbiamo sviluppato una macchina che va molto più piano?".

"Faccio del mio meglio, ma non posso fare una buona macchina da una macchina di merda".