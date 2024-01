As frases lendárias de Steiner: "O maior pedaço de merda..."

Günther Steiner não fez apenas amigos com o seu jeito aberto. Mas tinha muitos fãs que apreciavam a sua frontalidade. Recolhemos algumas das suas frases.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Günther Steiner cimentou o seu estatuto de culto com um discurso de grande impacto. Usou a desagradável palavra com "F" nove vezes num espaço de apenas 30 segundos.

Não foi a primeira vez que o chefe de equipa da Haas usou verbalmente a marreta no documentário da Netflix "Drive to Survive", mas o momento da segunda temporada é agora tão icónico como o próprio sul-tiropeu.

Steiner é autêntico, honesto, direto e muito pouco convencional - um verdadeiro original. E uma raridade no circo de mil milhões de dólares da Fórmula 1. Uma espécie de alternativa ao produto PS altamente polido. Um produto que se pode tocar.

Foi uma surpresa o facto de a Haas lhe ter mostrado a porta. Muitos fãs estão tristes com o facto de os seus comentários sinceros e icónicos terem chegado ao fim. Recolhemos algumas declarações lendárias do sul-tirolo.

"O carro era o maior pedaço de merda alguma vez construído": Steiner sobre o Jaguar R3.

"Não somos vendedores de gelados."

"Quando terminamos em quarto e quinto aqui, parecíamos estrelas do rock. Agora parecemos um bando de falhados. Um bando de palhaços." Steiner após a corrida de Melbourne de 2018.

"Ele está preocupado com o sobreaquecimento dos travões? Ele conduz tão devagar que não precisa dos travões" - Steiner sobre Mick Schumacher

"Ele não está a fazer isso comigo. Não me está a bater com a porta. Se ele não quer voltar, é melhor dizer-me logo. Ele pode ir-se foder, disse-lhe eu. Os dois, caralho. Temos dois idiotas a conduzir para nós, não é aceitável e vamos mudar alguma coisa. Se fosse eu a decidir agora, seríamos ambos despedidos". A reação de Steiner após uma discussão com Kevin Magnussen em 2019.

"A melhor coisa que os nossos pilotos podiam contribuir para a batalha era uma pá - para cavar o buraco em que estamos ainda mais fundo." Steiner após o GP da Grã-Bretanha de 2019

"Diz-lhe para se concentrar na condução e não em queixar-se." Steiner sobre Grosjean

"Johnny Herbert é um especialista muito bom e pode ser crítico e controverso sem o tornar pessoal. O tio do Mick não é suficientemente inteligente para ver a diferença, penso eu!" Steiner sobre Ralf Schumacher

"O carro não era um monte de merda antes. Então porque é que desenvolvemos um carro que anda muito mais devagar?"

"Faço o meu melhor, mas não consigo fazer um bom carro a partir de um carro de merda."