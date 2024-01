"Due stronzi totali": quando Eddie Jordan ha perso la testa

Giancarlo Fisichella ha guidato con Ralf Schumacher alla Jordan nel 1997. L'italiano ha un bel ricordo di quel periodo, perché il rapporto non era dei migliori, come ha rivelato una volta.

Nel 1997, l'ormai cinquantenne ha completato la sua seconda stagione nella classe regina del motorsport, dove ha incontrato l'allora debuttante Ralf Schumacher alla Jordan. Fisichella ricorda ancora bene quel periodo.

Anche il capo del team di allora, Eddie Jordan, ha ricordi contrastanti. Nel podcast "Formula For Success", ha ricordato un incidente tra i due nella gara del 1997 in Lussemburgo.

Ralf Schumacher era partito dall'ottava posizione, ma prima della prima curva superò Fisichella, che era partito dalla quarta posizione. Alla fine i due si scontrarono. Di conseguenza, l'auto di Schumacher è decollata ed è atterrata sulla Ferrari di Michael Schumacher, anch'egli costretto al ritiro.

"Ho perso la testa. Anche nel paese più liberale del mondo, le mie parole sarebbero state censurate. Sono stato così brutale nei loro confronti e ho detto loro che erano due emeriti coglioni", ha ricordato Jordan.

"Ho detto loro che non meritavano di stare in quell'auto e che li avrei licenziati entrambi", ha detto Jordan.

Si è calmato di nuovo, "ma non ho mai potuto riderci sopra perché credo che ci siano costati molto", ha spiegato Jordan. "Mi sentivo molto bene con la nostra squadra e pensavamo di avere degli ingegneri brillanti. Per loro [i piloti] è stato un peccato cadere in quel modo. Mi è sembrato che avessero poca considerazione della squadra".